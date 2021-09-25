Президент России Владимир Путин, который на данный момент находится на самоизоляции, предложил председателям политических партий подумать о проведении нового чемпионата мира по футболу на территории РФ.

Об этом он заявил во время видеосовещания с руководством политсил, прошедших в Госдуму VIII созыва.

"Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведем еще один чемпионат мира", — предложил президент.

Ранее мы писали о том, что Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге. Однако, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал слова Путина всего лишь высказанным мнением, а решение по данному вопросу будет принимать Российский футбольный союз.

Кроме этого, в начале месяца Путин заявил о возможности новой Олимпиады в России. Ее может принять Владивосток. Между тем, городской голова российского Владивостока Константин Шестаков заявил о планах побороться за право проведения в городе Олимпиады-2036.

Также Путин заявил, что российские гимнастки, которые в этом году впервые с 1996 года не привезли с Олимпиады золотые медали, для своей страны всегда будут первыми, несмотря ни на что.