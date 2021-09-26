Высказывания президента Турции Тайипа Эрдогана о непризнании Турцией аннексии Крыма не разрушают перспективы успешного проведения его предстоящего визита в Сочи 29 сентября.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию, - отметил Песков. - Все-таки Турция - это наш партнер, с которым у нас весьма развитые отношения и на фоне этих развитых отношений, с которым также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они ее не скрывали", - сообщил Песков.

По его словам, подобные заявления "чуть-чуть, так сказать, оставили неприятный след". "Но, тем не менее, это никоим образом не рушит перспективы проведения успешного, содержательного, и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию", - заключил Песков.

Напомним, после прошедших выборов в Госдуму России 17-19 сентября Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением о том, что Анкара не признает эти выборы на территории Крыма, как и присоединения полуострова к России. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет позиции Анкары о нелегитимности выборов в Крыму и открыто говорит об этом турецким коллегам.

Как сообщала "Страна", Эрдоган прилетит 29 сентября в Сочи, чтобы увидеться с главой Кремля Владимиром Путиным. Его визит в РФ продлится один день.