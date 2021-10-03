Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга по итогам выездной встречи фракции "Слуги народа" в Трускавце сказал, что хочет встретиться с Путиным, но этой встрече якобы мешает окружение президента России.

По словам Зеленского, в окружении Путина боятся, что во время общения тет-а-тет Зеленский сможет переубедить Путина.

"Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - заявил Зеленский в воскресенье на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии "Слуга народа". При этом президент заверил, что готов к встрече в "нормандском формате".

"Я готов к любой встрече, потому что такая встреча поможет Украине, поможет решить трагедию на Донбассе и вопрос Крыма. Уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока что мы такого позволить не можем. Но не надо сосредотачиваться нам на конкретной адженде, потому что кто знает, как пойдет встреча", - отметил он.

Как сообщала "Страна", в Кремле контакт Зеленского с Путиным также считают необходимым, но пока не видят оснований для встречи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, этот тупик связан исключительно с позицией Украины, которая не хочет выполнять минские договоренности.

Напомним, ранее у Путина заявили, что США могли бы повлиять на выполнение Киевом Минских соглашений.

Также мы писали о том, что на митинге в Киеве 9 сентября ОПЗЖ потребовали от власти выполнить Минские соглашения и прекратить репрессии против СМИ.