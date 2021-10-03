Президент Украины Владимир Зеленский обвинил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в том, что тот ведёт свою политическую игру, отстроился от партии и мешает "слугам" проводить свою линию. Это стало известно из предварительных выводов по итогам выездного собрания фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Ещё одно обвинение Разумкова - в том, что он не голосует за санкции СНБО, - что, по мнению Зеленского, является нарушением предвыборных обещаний.

"Тут стоит напомнить, что Зеленский ничего не говорил до выборов о том, что будет без суда и следствия вводить санкции против украинских граждан и закрывать через санкции СМИ.

Так что этот аргумент Зеленского - полная ложь. Не говоря уже о том, что в реальности люди голосовали за обещания Зеленского по миру и по борьбе с бедностью. И как раз этого президент не делает", - комментирует Телеграм-канал "Политика "Страны".

Напомним, главной целью заседания фракции "Слуга народа" стала отставка Дмитрия Разумкова. Процедура отзыва Разумкова с поста спикера начнется в понедельник, 4 октября, за 4 дня до дня рождения спикера Рады.

Также мы писали о том, как "Слуги народа" раздали сами себе награды за свою работу в Раде.