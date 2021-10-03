Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без "наглой" внешней политики никто не будет замечать реформ в нашей стране. Об этом он заявил во время пребывания на съезде фракции в Трускавце, сообщает пресс-служба гаранта.

"Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", - сказал он.

При этом Зеленский утверждает, что у Киева нет времени ждать, пока страну примут в Евросоюз.

"У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "Давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война", - уточнил он.

Напомним, в воскресенье, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский дал брифинг по итогам встречи со своей партией "Слуга народа" в Трускавцае.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского хотят отставки спикера до его дня рождения 8 октября.

Также мы рассказывали, что Зеленский подвел итоги встречи в Трускавце. Со вторым его сроком пока ничего не ясно, а вот к встрече с президентом России Путиным - Зеленский готов и хочет провести ее в формате с глазу на глаз.