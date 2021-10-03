Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщил генеральный директор концерна Юрий Гусев у себя в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о реформе государственного концерна "Укроборонпром". Это событие является точкой в длительном и непростом процессе формирования нового законодательного фундамента для развития украинского государственного ОПК. И в то же время это событие - новая точка отсчета для украинской оборонки", - рассказал он.

По словам Гусева, подписанный закон позволит усилить обороноспособность Украины и структурно перезагрузить 118 предприятий концерна.

Кроме того, закон позволит внедрить современные подходы корпоративного управления, что обезопасит их от коррупционных рисков, конфликта интересов и прямого политического влияния.

Напомним, более трех тысяч комплектующих российского производства не хватает украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса. В основном речь идет о микро- и радиоэлектронике, спецсплавах и специальных материалах, подшипниках, электро- и контрольно-измерительные приборах. За семь лет зависимость отечественного оборонпрома от предприятий РФ удалось сократить, но все же она пока существует.

Ранее "Страна" писала о том, что гендиректор "Укроборонпрома" за июль получил больше полумиллиона гривен зарплаты.