В среду, 6 октября, цены на нефть усилили падение на торгах, причиной стала публикация данных о запасах энергоносителей в Америке.

Об этом пишет "Интерфакс".

По данным агентства, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 КСК снизилась на $1,51 (1,83%) и составляет $81,05 за баррель.

Фьючерсы на WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подешевели на $1,67 (2,12%), до $77,26 за баррель.

Согласно докладу Минэнергетики США, коммерческие запасы нефти в Америке на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей.

Специалисты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали рост запасов на 1 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 200 тыс. баррелей.

Опубликованные накануне данные Американского института нефти (API) показали недельный рост запасов в США на 951 тыс. баррелей.

При этом товарные запасы бензина в США выросли на прошлой неделе на 3,26 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 396 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 400 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей.

Ранее саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco, что в следующем месяце понизит цены практически на все сорта нефти для покупателей из Азии, США, стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

Напомним, 4 октября цена на нефть эталонной марки Brent выросла почти до 82 долларов за баррель, таким образом, достигнув максимальной отметки за последние три года.

Учитывая серьезные негативные последствия дальнейшего роста цен на топливо пять стран Евросоюза предложили провести срочное расследование в отношении функционирования европейского газового рынка в связи с ценовой вакханалией последних месяцев.