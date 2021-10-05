Нефть марки Brent превысила 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018г.

Об этом сообщает лондонская биржа ICE Futures во вторник, 5 октября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть этой марки на лондонской бирже ICE Futures во вторник составляет 82,98 доллара за баррель, что на 1,72 доллара (2,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени 79,36 долларов за баррель, что на 1,74 доллара (2,24%) выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказывает решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа.

В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь.

Аналитик Third Bridge Питер МакНэлли отмечает, что после резкого сокращения производства нефти во втором квартале 2020 года страны ОПЕК+ очень медленно повышают объемы добычи, при том что спрос на рынке, вероятно, полностью восстановится к 2022 году.

После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, говорит эксперт.

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть.

Главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер отмечает, что к концу года более вероятна отрицательная динамика. Тем не менее, последние месяцы показали, что погодные условия и политическая конъюнктура все еще способны усугубить ситуацию. Несвоевременные политические интервенции скорее подогреют, чем успокоят бурную активность рынков энергоносителей. Таков на сегодня сценарий краткосрочного роста.

Нефтяная марка Brent обновила ценовой рекорд. Источник: ICE Feature

Ранее "Страна" сообщала, что мировые цены на нефть достигли трехлетнего максимума. Цены на нефть растут на фоне рекомендации комитета ОПЕК+ по дальнейшему наращиванию добычи горючей жидкости.

Также мы информировали, что цена газа в Европе превысила отметку в 1400 долларов. Во вторник, 5 октября, цены на газ в Европе второй раз за день побили рекордные показатели и достигли отметки в 1427 долларов за тысячу кубометров.