В среду, 6 октября, цена на природный газ в Европе снова побила исторический рекорд и превысила отметку в 1 600 долларов за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте крупнейшего в мире оператора газового рынка ICE Futures.

Отметим, по мнению экспертов рост цен на газ связан с низким уровнем заполненности в подземных газовых хранилищах и ограничением предложения со стороны основных поставщиков.

Напомним, в связи с ростом цен пять стран Евросоюза предложили провести срочное расследование в отношении функционирования европейского газового рынка. Испания, Франция, Чехия, Греции и Румыния, считают, что для немедленного и эффективного реагирования на резкие скачки цен необходим общий подход к проблеме и единая политика на европейском уровне.

Также "Страна" сообщала, что 20 сентября газ в Европе подорожал до $900/за одну тысячу кубов. Причиной этому стал отказ российского "Газпрома" бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину на октябрь, а также то, что Россия выкупила лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на будущий месяц.