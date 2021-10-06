Президент Российской Федерации Владимир Путин опроверг планы прекратить прокачку газа через Украину, о которых постоянно говорят в Киеве, сразу после запуска "Северного потока-2".

Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам российского лидера, "Газпром" считает, что ему было бы выгоднее заплатить Украине штраф и увеличить объемы прокачки по новым системам. Однако, по мнению Владимира Путина, этого делать не нужно.

"Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту газа через Украину. Не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях", - заявил Путин.

Кроме этого, президент РФ поручил министру энергетики проконтролировать выполнение контрактных обязательств по поставкам газа через Украину.

Данное заявление прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны":

"Другими словами, Путин дал понять, что газ будет до 2024 года качаться через Украину согласно условиям контракта (минимум 40 млрд кубометров в год). А может быть даже и больше, как он дал понять сегодня", - говорится в посте.

Напомним, сегодня Владимир Путин заявил, что РФ превысит свои обязательства по поставкам газа через Украину. Исходя из его слов, в этом году Россия прокачает через Украину больше 40 млрд кубометров.

Помимо этого, россияне опубликовали предложения Кремля Банковой - какие темы два президента могли бы обсудить. Всего в документе 12 пунктов. Однако, Украина, как заявляют у Путина, пока ни на один ответа не дала. "Страна" разбиралась, почему президенты никак не встретятся.