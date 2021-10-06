В истории со встречей Зеленского и Путина, которые никак не встретятся, появилась новая информация.

Россияне опубликовали предложения Кремля Банковой - какие темы два президента могли бы обсудить. Всего в документе 12 пунктов. Но Украина, как заявляют у Путина, пока ни на один ответа не дала. И своих идей еще не присылала.

К слову, о встрече с президентом России Зеленский недавно вспоминал. Он говорил, что окружение Путина якобы блокирует прямой разговор лидеров Украины и России - опасаясь, что Зе сможет "переубедить" хозяина Кремля.

Однако информация о "плане России" показывает ситуацию с другой стороны: конкретные предложения по встрече из Кремля таки звучат.

Причем они вполне приемлемы для украинской власти - никакие "красные линии" (вроде особого статуса по Донбассу или же поставок воды в Крым) не пересекают. Кремль предлагает обсудить вполне конкретные вопросы двухсторонних отношений, о необходимости решить которые говорит и Киев. Например, продолжение транзита газа после 2024 года.

Почему, несмотря на это, президенты никак не встретятся - разбиралась "Страна".

Полгода разговоров о встрече

Тему о встрече с Путиным Зеленский поднял во время весеннего обострения у границ Украины. Он выпустил обращение, где призвал президента России встретиться "в любой точке украинского Донбасса".

Путин ответил, что встречаться готов, но в Москве. И с выносом за скобки вопросов Донбасса и Крыма.

То есть понятно, что говорить на эти темы Путин бы стал. Но подписывать с Зеленским какие-то совместные заявления по этому поводу - нет. По крайней мере, без предварительных шагов со стороны Украины по исполнению Минских соглашений.

Причина такого подхода очевидна. По Донбассу Киев, по мнению россиян, саботирует уже существующий формат урегулирования - Минск-2 и Нормандию. Принимаемые там решения политического плана (из свежего -- имплементация Украиной "формулы Штайнмайера") Киевом не исполняются.

Поэтому желание обсудить этот вопрос напрямую с Путиным, а не, скажем, в Трехсторонней контактной группе, выглядит как попытка Украины выбить односторонние уступки.

"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик, ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Это первое. А второе - если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - отреагировал тогда президент РФ на предложение Зеленского.

После этого никакой новой конкретики по встрече не появилось. Главное противоречие заключалось в том, что Зеленский хотел обсуждать только Донбасс, а Путин отсылал его за этим к самому Донбассу (точнее, неподконтрольной его части).

По итогу разговоры о встрече с Путиным приобрели в Украине характер пиара. С одной стороны, уже полгода как "идет подготовка", с другой - надо было объяснить, почему она зашла в тупик. И на днях Зеленский намекнул, что встречу блокирует окружение Путина.

"Я хотел бы встретиться с президентом Российской Федерации. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча будет довольно предметной. Мне понятно, что российская сторона, окружение президента России, не хочет, чтобы он проводил эту встречу именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча сможет принести неожиданные результаты", - заявил Зеленский.

То есть Зеленский намекает, что намерен "перевербовать" своего российского коллегу и это якобы и страшит окружение Путина.

На это и другие заявления Киева в Москве неизменно отвечали - никто особо ничего не готовит, потому что с украинской стороны нет инициативы.

И сегодня эта тема получила продолжение.

12 пунктов Кремля

Издание "Коммерсант" узнало детали о подготовке встречи Путина и Зеленского.

Оказывается, Москва еще несколько месяцев назад прислала в Киев список 12 потенциальных решений, которые могли бы утвердить два президента. Все они касаются двусторонних отношений.

Издание публикует четыре пункты из дюжины:

Восстановление полноценных дипломатических отношений и возвращение послов Снятие взаимных торговых ограничений и санкций Возобновление транспортного сообщения между странами Заключение до 1 декабря 2022 года контрактов на поставки газа и продолжение транзита после 2024 года.

Крым в предложениях не упоминается, а по Донбассу есть ремарка, что Россия поддержит любые договоренности Украины с "ДНР" и "ЛНР".

Украина, говорят в Кремле, на предложенную повестку пока не отреагировала. "От украинцев до сих пор ничего вразумительного по возможному наполнению двусторонней встречи не поступало", - сказал изданию пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не подтвердил и не опроверг, поступали такие предложения из России или нет. Но дал понять, что говорить Киев готов только по поводу мира и войны на Донбассе.

"Вопросы войны (в любом ее проявлении, в том числе экономическом, информационном) и мира - ключевое наполнение переговорной повестки", - сказал Подоляк.

Он уточнил, что "с российской стороны должны прозвучать конкретные и ясные содержательные предложения, которые могут исправить, например, то, что российской стороной не выполняется ряд решений еще парижского саммита в "нормандском формате"".

То есть Украина никаких конкретных вопросов для обсуждения не предлагает - и более того, требует, чтобы их в приемлемой для Киева формулировке предложила Москва. Причем, судя по словам Пескова, требует исключительно через СМИ.

Что еще раз говорит о том, что для Зеленского тема встречи с Путиным - это прежде всего пиар с целью показать, что он готов на шаги ради мира, но, дескать, Россия не идет на встречу.

Что следует из "плана Кремля"?

Первое что бросается в глаза - это общая умеренность и не конфронтационность предложенной Кремлем повестки.

Москва показывает, что готова ослаблять напряжение там, где это возможно без тяжелых для Украины политических решений.

Предложенные Путиным шаги не требуют ни согласия парламента, ни каких-либо других сложных политических компромиссов - все они в компетенции Офиса президента и подконтрольного ему правительства.

Более того, решать предложенные вопросы в первую очередь в интересах Украины. Снятие взаимных торговых ограничений и санкций - это однозначно выгодно нашей стране, так как отроет доступ украинским товарам на российский рынок.

Заключение до 1 декабря 2022 года контрактов на поставки газа и продолжение транзита после 2024 года - это вообще то, что постоянно требует Киев. И Москва дает понять, что готова предметно обсуждать вопрос.

И тот факт, что Зеленский на это никак не реагирует - уже говорит о многом. Что реально мириться с Россией или хотя бы искать взаимоприемлемый формат сосуществования - на Банковой не планируют. Либо на это не дает разрешение Запад.

И если проблема для Зеленского только в том, что на встрече россияне не хотят обсуждать Крым, то это очень странное объяснение фактического отказа от встречи на которой мог бы быть решен ключевой для Украины вопрос о транзите.

Понятно, что если Киев не хочет принимать простые решения по точечной нормализации украино-российских отношений, то в искренность намерений окончить войну на Донбассе - несоизмеримо более сложную задачу - верится очень мало.