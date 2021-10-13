В начале текущей недели закачка газа в подземные хранилища Европы резко упала до майских показателей. А вот отбор в ближайшее время грозит превысит объем закачек.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на оперативные данные Gas Infrastructure Europe.

Согласно этим данным, за газовые сутки 11 октября закачка превысила отбор на 20%, а общий уровень запасов по Евросоюзу прибавил всего 0,02 процентных пункта. Это минимальный прирост за нынешний сезон закачки с 6 мая, когда показатель даже уходил в символический минус. Правда, в среднем в октябре темпы закачки газа в ПХГ оказались на 25% выше среднемноголетних значений.

В целом в Европе по итогам газовых суток 11 октября уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 78,09%. Это на 12,76 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет. И если в середине июля этот разрыв достигал 16,568 пунктов, то сейчас он сокращается день ото дня.

За историю наблюдений в среднем по Европе переход от нетто-закачки к нетто-отбору по Европе приходится на 20 октября. В этом году ожидают, что закачка в ПХГ Европы продлится дольше, так как надо нарастить побольше запасов. Самый поздний срок начала отбора был в 2013 году - 3 ноября. Однако уже с начала октября расходует свои запасы Венгрия, Нидерланды (с 5 октября), Польша (с 10 числа, республика также уже третий месяц снижает импорт СПГ, который должен помогать ей становиться более независимой от поставок "Газпрома"), Словакия (первый день отбора был 11 октября).

Приток СПГ на терминалы региона в начале октября 2021 года находится примерно на уровне прошлого года.

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита - главный страх, который толкает цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо в Азии.

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в среду составляет $1015 за тысячу кубометров.

Ранее "Страна" сообщала, что 4 октября Украина остановила закачку природного газа в подземные хранилища.

А через три дня Украина начала отбирать газ из своих ПХГ.