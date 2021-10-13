В городе Лозовая, что в Харьковской области, без газа остались жители 16,2 тысяч квартир в многоэтажных жилых домах. Это произошло после того, как неизвестные перекрыли газопровод высокого давления.

О происшествии сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря АО "Харьковгаз" Ольгу Клименко.

"Сегодня с утра нам начали поступать звонки с жалобами. Мы обследовали сети, потому что плановые работы на газораспределительных сетях с прекращением доставки газа на сегодня не планировались, и обнаружили, что неизвестные перекрыли задвижку на газопроводе высокого давления в районе кирпичного завода. Из-за этого 191 многоквартирный дом остался без газа. Это 16 тыс 200 квартир", - сказала Клименко.

По ее словам, работы по возобновлению подачи газа начнутся в среду, 13 октября.

"С утра будут проводить пуск газа. Но чтобы пустить газ, нам нужно обязательно попасть к газовым приборам потребителя. Это требование безопасности. Поэтому мы обратились к жителям с просьбой обеспечить нам доступ в квартиры в течение дня", - сообщила Клименко.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области рассказали, что правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

"Есть заявление от "Харьковгаза", информация зарегистрирована в Едином учете", - сказали в отделе коммуникаций.

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