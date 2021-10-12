Региональные комиссии по ТЭБ и ЧС в Закарпатской и Полтавской областях объявили ситуацию с поставками газа бюджетным учреждениям как "чрезвычайную ситуацию техногенного характера государственного уровня".

Как сообщил в Telegram-канале губернатор Полтавской области Олег Синегубов, это позволит сократить процедуру закупки газа.

"Теперь они (бюджетные учреждения - Ред.) по закону будут иметь возможность заключить договоры с "Нафтогазом" не по полной, а по сокращенной процедуре, которая продлится всего несколько дней", - написал он.

Как сообщила пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации, поставщики, которые до роста цен на газ выиграли торги и заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать, поскольку сейчас его стоимость оказалась значительно ниже рыночной. Поэтому своевременность начала отопительного сезона в регионе оказалась под угрозой.

"На Закарпатье на внеплановом заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли решение считать ситуацию в области в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов, чрезвычайной", - сообщили в Закарпатской ОГА.

Отметим, что ранее о чрезвычайной ситуации в регионе заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, больницы, школы и детсады в городе остались без отопления.

Напомним, "Страна" писала о том, как Кабмин хочет пересчитать тарифы на отопление.