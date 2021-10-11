Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что у медицинских учреждений города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.

Об этом он написал в Facebook.

По словам Марцинкива, отопления нет в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях. Ситуация уже обсуждалась на внеочередном заседании местной комиссии по ТЭБ и ЧС. Такие же заседания, по данным градоначальника, проводятся и в других населенных пунктах.

"У учреждений здравоохранения нет отопления. Сейчас там 18-19 градусов тепла... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ за 7-8 гривен за кубометр, а теперь получается - за 30? А это дополнительно 500 000 грн для городского бюджета! А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тысяч детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях! А это более 253 тысяч кубометров газа и более 7 миллионов для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения", - написал Марцинкив.

Напомним, "Страна" писала о том, что Шмыгаль пообещал, что местные власти до весны не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Эту договоренность правительство, "Нафтогаз" и руководители городов закрепили в Меморандуме во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Также мы разбирались, как правительство хочет сдержать рост тарифов зимой и почему в городах зреет бунт. В частности, речь шла о том, что Офис президента и Кабмин требуют от мэров, чтоб коммунальные предприятия не повышали тарифы, несмотря на резкий рост цен на газ. То есть, чтоб разницу в тарифах мэры покрыли из городских бюджетов.