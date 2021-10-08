Во Львове, где столбики термометров ночью показывали +1 градус, понедельника, 11 октября, в связи с ухудшением погодных условий начнется отопительный сезон.

Об этом со ссылкой на заместителя мэра Львова Ирину Маруняк сообщает пресс-служба городского совета.

По ее словам, отопление включат школам, детским садам, больницам и населению. Кроме того, добавила Маруняк, по состоянию на сегодня, тепло уже получают 16 бюджетных учреждений.

Заммэра добавила, что отопительный сезон стартует в связи со снижением температуры в городе, так как синоптики уже на завтра прогнозируют минусовую температуру.

Также Маруняк отчиталась, что к началу отопительного сезона все готово.

"Дома готовы к подаче тепла, акты готовности подписаны, водой системы заполнены, проведена поверка счетчиков. Также провели работы на инженерных сетях внутри домов" - сказала она.

Напомним, 15 октября по графику стартует новый отопительный сезон. При этом в случае снижения средней температуры до 8 градусов и удержании ее в течение трех дней, тепло дадут раньше. "Страна" разбиралась, готовы ли города начинать отопительный сезон.

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