В пятницу, 8 сентября, в Украине ожидается спокойная и малооблачная погода, которую продолжает обеспечивать высотный антициклон LIOBA с северо-востока. Синоптики обещают уик-энд без осадков. Завтра антициклон изменит свое положение и конфигурацию, поэтому ветер станет преобладать над северо-востоком, то есть начнет поступать более прохладная воздушная масса. Особенно это будет ощутимо ночью, когда в некоторых регионах столбики термометров начнут опускаться ниже ноля. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В последний рабочий день недели в Украине - небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части и местами в западных областях порывы 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха от +4 до -1 градуса. В дневные часы потеплеет до +​​10-15; на Закарпатье ночью +1-6, днем +​​13-18 градусов.

В Киеве и области 8 октября - небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью по области от +4 до -1, днем ​​+10-15 градусов.

В Киеве температура ночью +1-3 , днем ​​до +11-13.