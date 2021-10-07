Начиная с воскресенья, 10 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций переведет две области Украины - Харьковскую и Херсонскую в "красную" зону карантина.

Об этом со ссылкой на соответствующий проект протокола сообщают херсонские и харьковские Телеграмм-каналы в четверг, 7 октября.

"По результатам рассмотрения инициативы и доклада Министра здравоохранения и обсуждения Государственная комиссия решила с 00 ч 00 мин 10 октября 2021 установить" красный" уровень эпидемической опасности Харьковской и Херсонской областей", - говорится в протоколе.

При этом этот документ не подписан премьер-министром Денисом Шмыгалем и не заверен печатью.

И официальной информации по этому поводу нет.

Напомним, Радуцкий сообщил о скором переходе нескольких областей Украины в оранжевую и красную зоны. При этом он не уточнил, о каких регионах речь. Об этом также заявлял и глава Кабмина Денис Шмыгаль, при этом, не указывая конкретные области.

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Между тем, в Украине наблюдается резкий рост числа заболевших Covid-19. За минувшие сутки коронавирусом заразились 15 125 человек, а умерли - 314.