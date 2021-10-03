В Украине на сегодняшний день регистрируют по 8 000 больных коронавирусом и свыше ста умерших в сутки. Очень тревожная ситуация в Киеве, столица может перейти в "оранжевую" зону карантина.

Такие прогнозы озвучил глава киевской Госпродпотребслужбы Олег Рубан, пишет сайт "Сегодня".

Впрочем, пока Рубан говорит об угрозе, которая не означает переход в "оранжевую" зону карантина в ближайшее время.

"Киев может перейти в "оранжевую" зону карантина. Угроза есть, но это произойдет не в ближайшее время. А вот чтобы столица не попала в "красную" зону карантина, поможет только вакцинация", – рассказал Рубан.

Глава Госпродпотребслужбы привел в пример Украине ведущие европейские страны, в том числе Великобританию, где, по словам Рубана, более 70-80% граждан вакцинированы, и там не нужно вводить строгих ограничений.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что допускает введение принудительной вакцинации в столице.

Также "Страна" писала, что в Украине отказавшихся от обязательной вакцинации граждан будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.