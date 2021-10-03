В воскресенье, 3 октября, общее число зараженных с начала эпидемии увеличилось еще на 7 967 человек.

Напомним, что вчера, 2 октября в стране официально было выявлено 11 809 новых случаев заражения. Умерли за минувшие сутки 126 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 56 775).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 1 483 человека (с начала эпидемии 2 263 407 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 822 детей и 88 медиков.

А по данным университета имени Хопкинса на утро воскресенья на Земле уже 234 602 832 зараженных с начала пандемии.

В регионах Украины же ситуация по данным на 08.10 3 октября такова: Харьковская область (1 073 новых случая), Днепропетровская область (855), Одесская область (571), Львовская область (536) и Черновицкая область (462).

Ранее мы сообщали, что в Мукачево разыграют призы среди вакцинированных от коронавируса горожан. Люди могут выиграть велосипеды, самокаты и даже автомобиль.

Также "Страна" рассказывала, что отказавшихся от обязательной вакцинации украинцев будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.