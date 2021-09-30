Власти Мукачево решили побуждать горожан к вакцинации против коронавируса с помощью ценных призов. Привившиеся жители этого города в Закарпатской области смогут получить средства передвижения или телевизоры.

Об этом сообщается в Фейсбуке Мукачевского городского совета.

На призовой фонд город выделил 1,2 миллиона гривен, которые пойдут на покупку:

автомобиля Renault Duster;

15 велосипедов;

15 электросамокатов;

15 телевизоров.

Акция с призами проводится в рамках Программы содействия предотвращению и эффективному противодействию острой респираторной болезни COVID-19. Ее одобрил горсовет.

"Власть Мукачево будет стимулировать жителей городской территориальной общины прививаться от COVID-19. Участие в акции имеют право принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедшие полный курс вакцинации", - говорится в записи на Фейсбуке.

В начале месяца "Страна" рассказывала, как мэр Ивано-Франковска объявил о премии для первой забеременевшей после вакцинации от коронавируса. И хотя градоначальник сказал, что это шутка, через несколько дней к нему выстроилась очередь из беременных, желающих получить деньги.

Также мы писали, что летом в Москве и Подмосковье за вакцинацию от COVID-19 можно было получить квартиру или авто.