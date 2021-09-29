Президент России Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом померялся с ним уровнем антител после вакцинации от коронавируса и предложил попробовать российский "Спутник V".



"55 человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел. А у меня титры высокие, меня пронесло", - сообщил Путин.



В ответ на это Эрдоган поинтересовался, сколько антител было у Путина.



"Не помню, они по-разному считаются, 15-16. Они как-то по-разному считаются, но специалисты сказали, что у меня высокий уровень", - сказал Путин.



"Это низкий уровень, мои были больше 100", - похвастался Эрдоган.



В свою очередь Путин ответил, что это разные подсчеты.

"У меня высокие, с инфицированным человеком целый день провел вместе и не заболел. Так что будете ревакцинироваться, используйте лучше "Спутник V", - предложил президент России.

Эрдоган ответил, что уже вакцинировался "Пфайзером".

"Ну, тогда в следующий раз", - выразил надежду Путин.

Напомним, встреча Путина и Эрдогана проходит в Сочи, куда турецкий лидер прилетел с однодневным визитом.

После прошедших выборов в Госдуму России 17-19 сентября Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением о том, что Анкара не признает эти выборы на территории Крыма, как и присоединения полуострова к России. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не приемлет позиции Анкары о нелегитимности выборов в Крыму и открыто говорит об этом турецким коллегам.

Также "Страна" писала о том, что Путин не будет обсуждать с Эрдоганом вопрос Крыма, но поговорит о поставках оружия в Украину.