В США считают, что президент России Владимир Путин специально в 2019 году приехал с красивой переводчицей на встречу в Осаке со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Якобы российский лидер пытался таким образом рассеять внимание Трампа.

Об этом пишет в своей книге экс-пресс-секретарь бывшего президента США Стефани Гришэм, передает РИА Новости.

"Когда началась встреча, (советник - Ред.) Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой... Потом она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента", - говорится в мемуарах.

Спикер Кремля Дмитрий Песков уже прокомментировал это предположение американской стороны. По его словам, на подобных встречах переводчиц подбирает МИД и Путин в этом не участвует

"Теперь мы знаем, о чем думают члены делегаций США на переговорах с русскими", - резюмировал внезапно всплывшую в СМИ информацию о событиях двухгодичной давности источник в МИД России.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин выступил против упразднения российского ведомства, вспомнив о ликвидации ГАИ в Украине.

Также мы сообщали, что в Кремле назвали условие для встречи Путина и Зеленского.