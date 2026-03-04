В субботу, 28 февраля, Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Подтверждена гибель военного и религиозного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю, американским объектам по всему Ближнему Востоку, а также соседним странам.

Все подробности происходящего, новости с места событий, видео, главные заявления - в нашем обновляемом онлайне.

Что происходит на Ближнем Востоке 4 марта

11.52 Природный газ в Украине с начала войны на Ближнем Востоке подорожал на 20% (до 27 800 грн/тыс. куб. м или 536/тыс. долл/куб м), сообщает ExPro.

Это самые высокие цены с июня 2025 года, но ниже, чем сейчас в Европе.

11.20 Россия может выиграть от войны Трампа в Иране, пишет Forbes.

Из-за войны на Ближнем Востоке растут цены на нефть, что поможет "страдающей" экономике России и позволит дальше финансировать войну с Украиной.

Иран будет продолжать покупать российское оружие. Россия была и остается доминирующим поставщиком оружия в Иран: треть всего купленного Тегераном оружия с 1979 года было российским.

Затягивание войны угрожает США истощением запасов критически важных боеприпасов, в том числе перехватчиков для Patriot и ракет APKWS, используемых для поражения "Шахедов". Это подорвет способность США оказывать военную поддержку Украине, что будет выгодно России.

"Москва может вновь адаптироваться и застраховать свои ставки, используя беспорядки для достижения своих более широких стратегических целей", - считает Forbes.

11.04 Кадры ночных ударов по Тегерану.

9.57 Минимум семь американских объектов спутниковой связи были поражены Ираном на территории пяти стран Ближнего Востока, сообщает The New York Times.

Были поражены радиолокационные купола и спутниковые антенны в Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

9.15 Любой новый лидер Ирана станет "безоговорочной целью для ликвидации", заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

"Не важно, как его зовут или где он скрывается. Премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения этой миссии… Мы будем продолжать действовать всеми силами, вместе с нашими американскими партнерами, чтобы сокрушить возможности режима и создать условия для его свержения и замены иранским народом", - заявил Кац.

8.54 Китайское государственное телевидение CCTV показало кадры значительных разрушений в центре Тель-Авива после ракетного удара со стороны Ирана.

Корреспондент телеканала сообщил, что съемочной группе удалось работать на месте лишь около пяти минут. По его словам, затем израильские силовики потребовали прекратить съемку.

8.52 Тегеран заявил об ударе по американскому эсминцу в Индийском океане.

Иранские государственные СМИ сообщили, что удар был нанесен силами КСИР.

США этого не подтверждали.

8.40 В Ормузском проливе были поражены более десяти нефтяных танкеров после предупреждений о запрете судоходства, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде, передает агентство Fars.

По его словам, суда проигнорировали предупреждения и продолжили движение через пролив. "В связи с неоднократными предупреждениями ВМС КСИР о том, что Ормузский пролив небезопасен, более 10 нефтяных танкеров, не принявших эти предупреждения, были поражены различными снарядами и сгорели заживо", - сказал он.

Акбарзаде добавил, что ВМС КСИР заранее передали сообщение в мировую навигационную сеть о риске поражения судов ракетами или беспилотниками и рекомендовали не заходить в этот район.

8.33 Американские истребители в Кувейте были сбиты другим истребителем "по ошибке".

По данным Wall Street Journal со ссылкой на источники, инцидент произошел после удара иранского беспилотника по тактическому центру в порту Кувейта, где погибли шесть американских военнослужащих.

Сообщается, что на фоне тревоги пилот кувейтского истребителя F/A-18 открыл огонь по приближающимся целям, приняв их за угрозу. Он выпустил три ракеты "воздух - воздух", которые поразили три американских F-15E Strike Eagle.

8.26 Американцы на войне с Ираном быстро расходуют запасы дорогостоящих ракет, они могут сократиться в течение нескольких дней, пишет Bloomberg.

Иран атакует волнами беспилотников Shahed-136 стоимостью около $20 тыс., тогда как для их перехвата США и их союзники используют ракеты Patriot PAC-3 стоимостью примерно $4 млн. По данным ОАЭ, эффективность перехватов превышает 90%, однако такая модель обороны истощает американские запасы.

По оценке источников, если нынешняя интенсивность атак сохранится, запасы ракет-перехватчиков Patriot в регионе могут существенно сократиться уже в течение нескольких дней. По данным Lockheed Martin, в 2025 году было произведено около 600 таких ракет.

7.58 ЦРУ работает над вооружением курдских сил, чтобы спровоцировать восстание в Иране, сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с планом.

По данным телеканала, администрация президента США вела переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки. Иранские курдские вооруженные формирования насчитывают “тысячи бойцов” и действуют вдоль ирано-иракской границы, в основном на территории Иракского Курдистана.

7.41 Иранский дрон атаковал американскую военную базу под Багдадом.