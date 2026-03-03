В субботу, 28 февраля, Израиль и США начали военную операцию против Ирана. Подтверждена гибель военного и религиозного лидера Ирана аятоллы Хаменеи. В ответ Тегеран наносит удары по Израилю, американским объектам по всему Ближнему Востоку, а также соседним странам.

Все подробности происходящего, новости с места событий, видео, главные заявления - в нашем обновляемом онлайне.

Что происходит на Ближнем Востоке 3 марта

10.05 Иран заявляет об уничтожении главного командного корпуса и штаба американской авиабазы в районе шейха Исы в Бахрейне атакой 20 беспилотников и 3 ракет.

Также заявлено поражение топливных резервуаров.

9.55 НАТО не будет участвовать в войне против Ирана, но координирует свои действия с США, заявил BBC генсек Рютте.

"Нет, это, очевидно, кампания, которую возглавляют американцы и израильтяне", - ответил он

Рютте заявил, что Европа поддерживает действия США.

9.52 По меньшей мере 18 иранских военных погибли в результате израильских атак по провинции Мазандаран на севере страны, передает агентство Tasnim.

9.23 Избрание нового верховного лидера Ирана "не займет много времени", заявил ISNA член Ассамблеи экспертов, которая проведет процедуру избрания, Али Моалеми.

"Ассамблея экспертов, как и в прошлом, выберет личность, подобную мученику-лидеру революции", - сказал он, имея в виду убитого Хаменеи.

Напомним, сейчас Ираном руководит "временный совет", состоящий из президента Пезешкиана, главного судьи Эджеи и аятоллы Арафи.

8.49 Посольство США в Кувейте объявило о закрытии до дальнейшего уведомления на фоне "региональной напряженности".

В дипмиссии сообщили, что работа приостановлена в целях безопасности.

8.21 Одной из причин начала американских ударов по Ирану стали действия Израиля, заявил госсекретарь США Рубио.

"Мы знали, что Израиль предпримет какие-то действия. Мы знали, что это повлечет за собой нападение на вооруженные силы США, и мы знали, что, если не примем превентивных мер до того, как они начнут эти атаки, мы понесем более серьезные потери", - сказал он в Капитолии.

По словам Рубио, если бы США дождались нападения Ирана, "мы понесли бы гораздо более серьезные потери".

Американские демократы уже раскритиковали эти заявления.

Конгрессмен Хоакин Кастро написал, что слова Рубио указывают на то, что Израиль "подверг опасности американские войска, настаивая на нападении на Иран". "Это неприемлемо для президента и неприемлемо для страны, которая называет себя нашим союзником", - подчеркнул он.

8.18 Новые иранские атаки на американскую авиабазу в иракском Эрбиле.

7.54 Cледующая фаза операции США против Ирана будет еще более разрушительной, заявил госсекретарь Рубио.

"Я не собираюсь раскрывать детали наших тактических действий, - но самые серьезные удары со стороны ВС США еще впереди. Следующий этап будет для Ирана еще более жестким, чем нынешний", - заявил он на брифинге.

По его словам, цель - уничтожить баллистические ракеты, их производство, дроны и военно-морские силы Ирана. Операция, как подчеркнул Рубио, продлится "столько, сколько потребуется".

7.44 Сообщают о прилете беспилотников по посольству США в Эр-Рияде - столице Саудовской Аравии.

На месте идет сильный пожар.

Напомним, вчера Иран атаковал посольство США в Кувейте.