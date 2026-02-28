Сегодня, 28 февраля, Израиль совместно с США атаковали Иран. В ответ Тегеран начал удары по Израилю и американским объектам. Все подробности происходящего, новости с места событий, видео, главные заявления — в нашем обновляемом онлайне.

Военная операция против Ирана 28 февраля: последние новости

13:25 На видео, как заявляется, удар Иран по Кувейту.

13:22 Разрушенная резиденция аятоллы Хаменеи в Тегеране после сегодняшнего удара Израиля и США.

13:17 МИД России назвал нападение США и Израиля на Иран «неспровоцированной безрассудной вооруженной агрессией».

«США и Израиль погружают Ближний Восток в пучину неконтролируемой эскалации, побуждают страны обзаводиться серьезными средствами против угроз», - заявляет МИД РФ.

МИД РФ требует «немедленно вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования».

Также в заявлении говорится, что «США и Израиль атаковали Иран под прикрытием возобновившегося переговорного процесса».

12:43 В результате удара США и Израиля погибли пять учениц начальной школы в иранском городе Минаб, сообщает госагентство IRNA.

12:41 В Дубае огромные километровые очереди из автомобилей на выезд из городов.

В Абу-Даби вблизи главного аэропорта города вновь были слышны взрывы.

12:40 Белый дом заранее не уведомил конгресс об ударах по Ирану - не было ни разведданных, ни другой информации, заявил американский сенатор-демократ Джек Рид, глава комитета сената по вооружённым силам.

12:39 Полное видео заявления Трампа о начале войны с Ираном, переведенное нейросетью на русский язык.

12:26 В районе столицы Катара Доха поднимается дым. Ранее Катар, где находится одна из баз США, атаковали иранские ракеты.

12:11 По меньшей мере один человек погиб в Абу-Даби после того, как ОАЭ перехватили несколько иранских ракет, сообщает Al Jazeera.

ОАЭ заявляют, что «эта атака является вопиющим нарушением национального суверенитета и международного права».

Они заявляют, что «оставляют за собой полное право ответить на эту эскалацию».

12:03 В Тегеране новый взрыв, сообщают иранские СМИ.

12:02 Йеменские хуситы объявили о возобновлении нападений на суда в Красном море после атаки США и Израиля на Иран.

11:58 По поводу ситуации в Дубае.

Среди многочисленных выходцев из постсоветских стран, которые в последние годы поселились в Дубае, в последние недели обсуждалась как быть, если начнется война и воздушное пространство над ОАЭ будет закрыто (что и произошло). Да и морем небезопасно плыть.

Единственный путь - это по суше на машине в Саудовскую Аравию или в Оман, который, кстати, пока атакам Ирана не подвергается.

Путь не близкий: до Эр-Рияда от Дубая, например, почти тысячу километров по пустыне.

Поэтому маршрут нужно заранее тщательно готовить, просчитывая запасы бензина, провианта и воды на долгий переезд.

11:52 Паника на улицах Бахрейна после удара Ирана.

11:49 В Дубае мощные взрывы.

Началась эвакуация людей из самого высокого здания в мире - Бурдж-Халифы.

Также новые взрывы звучат в Абу-Даби.

ОАЭ могут оказаться втянуты в военные действия из-за атаки США на Иран пишет The Wall Street Journal. В результате может рухнуть экономическая модель процветания города, которая основана на привлечении в город состоятельных иностранцев.

11:37 Взрывы вновь прогремели в столице Катара Дохе.

11:36 Момент прилета по американской базе в Бахрейне.

11:31 Крипторынок рушится после начала атак США и Израиля на Иран.

11:30 О взрывах в районе Ткль-Авива и Хайфы сообщают СМИ.

11:28 Армия обороны Израиля заявила о наборе 70 тысяч резервистов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, сообщает Ynet.

11:24 Поступают неподтвержденные сообщения о взрывах в столице Саудовская Аравии Эр-Рияде.

11:21 Бахрейн подтвердил, что сервисный центр Пятого флота США подвергся ракетному удару.

Также, по данным СМИ, иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ и авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте.

11:20 Иран атакует американские объекты а Иордании, сообщают СМИ.

11:16 Видео прилёта по американской военной базе в Бахрейне, где находится штаб-квартира 5 флота США.

11:15 Взрывы в Кувейте, где также находятся американские военные базы.

11:13 Слышны взрывы в столице ОАЭ Абу Даби.

11:07 Иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра в ОАЭ, сообщают СМИ.

ОАЭ закрыло своё воздушное пространство.

11:03 Дым над Бахрейном в районе базы США после иранских ударов.

11:00 Сообщают об ударе Ирана по Бахрейну, где находится крупнейшая военно-морская база США в Персидском заливе.

10:59 Катар закрыл свое воздушное пространство, сообщают диспетчеры.

Поступают пока неподтвержденные данные об ударах Ирана по американской базе в Катаре.

10:57 Дым после ударов иранских ракет по Израилю поднимается в районе Тель-Авива.

10:56 Видео взрывов в восточной части Тегерана и пролета крылатой ракеты над городом.

10:47 КСИР заявил о начале ответной операции против Израиля.

10:44 Пентагон назвал операцию против Ирана «Эпическая ярость».

10:42 По какому сценарию пойдет новая война с Ираном? Ответы — в аналитике "Страны".

10:32 В Иране практически полностью отключили интернет, сообщают мониторинговые сервисы.

10:12 Армия Израиля заявила о запуске ракет со стороны Ирана.

По сообщению военных, система оповещения зафиксировала пуски, после чего населению направили предварительное предупреждение о возможной угрозе ударов.

СМИ пишут, что жителям предписано перейти в укрытия.

10:11 Трамп призвал иранскую оппозицию свергнуть правящий режим Ирана после окончания ударов США.

10:06 США и Израиль планируют вести интенсивные атаки по Ирану в течение нескольких дней, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, операция может продлиться дольше одного дня и предполагает серию ударов, а не разовую акцию.

Ранее израильские СМИ писали, что удары рассчитаны на четыре дня.

09:55 В своем обращении Трамп призвал иранцев оставаться в укрытиях, потому что "бомбы будут падать везде".

09:53 Трамп призвал членов Корпуса стражей Исламской революции, вооруженных сил и полиции Ирана сложить оружие.

По его словам, тем, кто подчинится, будет предоставлен "полный иммунитет". В противном случае, как он заявил, их ждет "верная смерть".

09:52 "У нас могут быть потери, это часто бывает на войне, но мы делаем это для будущего", - Трамп.

09:48 "Мы собираемся уничтожить их ракеты и сравнять с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена", - Трамп об ударах по Ирану.

Он также пообещал уничтожить иранский флот.

09:45 Президент Ирана Пезешкиан "жив и невредим", сообщает иранское агентство Mehr.

09:40 Трамп заявил, что США уничтожат иранские ракеты и полностью разрушат ракетную промышленность Ирана.

09:36 Трамп подтвердил участие США в нападении на Иран.

"Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима", - заявил он.

По словам Трампа, "наша цель — защитить американский народ, уничтожив угрозы со стороны иранского режима".

09:31 По всем телеканалам иранского телевидения показывают клипы военно-патриотической направленности.

09:30 Сообщают, что это удар по президентскому дворцу в Тегеране.

09:28 Паблики пишут о пролете американских ракет "Томагавк" через Ирак в направлении Ирана.

09:23 Ответ Ирана на это нападение будет сокрушительным, заявил иранский чиновник агенству Reuters. Тегеран готовится к ответным действиям, добавил он.

09:20 New York Times публикует подробности американского участия в ударах по Ирану.

«Десятки американских ударов наносятся штурмовиками, базирующимися на базах по всему Ближнему Востоку, а также с одного или нескольких авианосцев, сообщил американский чиновник. Американские официальные лица заявляют, что эта атака будет гораздо масштабнее, чем американские удары по иранским ядерным объектам в июне прошлого года», - пишет газета.

09:17 Началась новая волна ударов по Ирану.

Взрывы слышны в иранской провинции Лурестан и городе Тебриз, сообщает Tasnim.

09:12 Совместные удары США и Израиля по Ирану продлятся как минимум четыре дня, сообщил израильский чиновник местному 12-му телеканалу.

По его словам, операция носит интенсивный характер и рассчитана на несколько этапов.

“Тегеран будет выглядеть не так, как раньше уже на следующий день”, — заявил источник.

09:03 Удары наносятся по домам иранских лидеров, сообщает израильский канал 12 со ссылкой на представителей иранской оппозиции.

Также удары идут по военным объектам Ирана.

08:59 США принимают участие в новой атаке на Иран, пишет New York Times со ссылкой на официальных лиц.

О том же сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на свои источники.

Пентагон официально этого не подтверждал.

08:55 Верховный лидер Ирана Али Хаменеи вывезен в безопасное место на фоне ударов Израиля, пишет агентство Reuters.

08:49 Ещё кадры прилётов по Тегерану после израильских ударов.

08:47 О попытке убийства президента Ирана Масуда Пезешкиана в ходе израильских ударов сообщает Clash Report.

В других источниках это не подтверждалось.

08:44 Армия Израиля нанесла превентивный удар по Ирану, пишет израильский "12-й канал".

Заявляется, что были атакованы десятки иранских объектов. Одновременно Израиль атакует объекты в Ливане, что уже подтвердили и в израильской армии.

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что удары направлены на «устранение угроз Государству Израиль».

08:34 Иранское агентство Tansim подтверждает взрывы в Тегеране и заявляет о нападении Израиля.

08:31 Армия Израиля сообщила о введении в стране чрезвычайной ситуации.

Вводится запрет на образовательную деятельность, проведение собраний и работу предприятий, за исключением жизненно важных секторов.

08:29 СМИ сообщают об ударе Израиля по Тегерану.