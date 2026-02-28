Израиль нанес превентивный удар по иранской столице Тегерану. Армия Израиля сообщила о введении в стране чрезвычайной ситуации из-за возможного ответа со стороны Ирана.

Об этом сообщил министр обороны страны Ицхак Катц.

В ЦАХАЛ сообщили, что сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране.

Ицхак Катц объявил о введении общенационального чрезвычайного положения и призвал население следовать указаниям Командования тыла и оставаться в защищенных зонах.

Вводится запрет на образовательную деятельность, проведение собраний и работу предприятий, за исключением жизненно важных секторов.

Израиль также официально закрыл свое воздушное пространство в связи с угрозой ответных атак. Оно направлено на предотвращение рисков для гражданских пассажиров и обеспечения безопасности полетов в условиях нестабильной ситуации.

Израильский "12 канал" утверждает, что "превентивный" удар по Ирану — это совместная атака, проведенная ЦАХАЛ в сотрудничестве с Пентагоном.

Заявляется, что были атакованы десятки иранских объектов. Одновременно Израиль атакует объекты в Ливане, что уже подтвердили и в израильской армии.

Израильские СМИ пишут о 30 ударах по всему Ирану. По неподтвержденной информации, поражена штаб-квартира президента Ирана.

Reuters пишет, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи вывезен в безопасное место на фоне ударов Израиля.

При этом иранское агентство Fars подтвердило, что в центральной части Тегерана прогремели три мощных взрыва, над городом поднимается столб дыма.

По данным издания, несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури.

Иранское информационное агентство Noor News сообщает о нескольких раненых в центре Тегерана. Нападения также зафиксированы к востоку от города, в районе Синд Хайддан.

В соцсетях также пишут о попытке убийства президента Ирана Масуда Пезешкиана в ходе израильских ударов. В других источниках, однако, это не подтверждалось.

Напомним, на днях очередные переговоры США и Ирана не увенчались успехом.

Однако вчера в Государственном департаменте США опровергли информацию о том, что Штаты санкционировали выезд части дипломатов и их семей из Ирака и Кувейта.

В то же время пресс-служба правительства Соединенного Королевства официально заявила, что Великобритания эвакуировала из Ирана весь персонал своего посольства в Тегеране.