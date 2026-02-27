Американская разведка не нашла подтверждений того, что Иран скоро будет обладать ракетами, способными достичь территории США. О разработке таких ракет заявлял президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Выступая в Конгрессе, Трамп говорил, что предпочёл бы дипломатическое урегулирование с Ираном, и добавил, что Тегеран уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и работает над такими, которые смогут долететь до США.

По мнению разведчиков, президент США преувеличивает угрозу, что ставит под сомнение часть его аргументов в пользу возможного удара по Ирану.

Агентство военной разведки США считает актуальной свою оценку прошлого года, согласно которой Ирану может потребоваться время до 2035 года, чтобы разработать военную межконтинентальную баллистическую ракету на основе существующих космических ракет-носителей (SLV). Один из источников сообщил, что даже если Китай или Северная Корея предоставят Ирану технологическую помощь, вероятно, ему понадобится не менее восьми лет, чтобы произвести "что-то, что действительно соответствует уровню МБР и готово к эксплуатации".

Также источникам неизвестно, чтобы Иран вообще разрабатывал ракету, способную в скором времени достичь территории США.

Между тем, как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, затяжной войны Вашингтона с Тегераном не будет. По его словам, хотя Трамп продолжает рассматривать военные удары по Ирану, "нет никаких рисков", что они приведут к многолетней затяжной войне.

"Идея о том, что мы будем вести ближневосточную войну на протяжении многих лет без конца - нет риска, что это случится", - сказал Вэнс в комментарии The Washington Post.

Он добавил, что вопрос мирного урегулирования зависит от иранцев.

"Думаю, мы все предпочитаем дипломатический вариант. Но всё зависит от того, что делают и что говорят иранцы", - заявил вице-президент.

Ранее СМИ писали, что американские генералы опасаются затяжной войны с Ираном.

Атакуют ли американцы Иран, мы разбирались в отдельном материале.