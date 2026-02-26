Президент США Дональд Трамп может на самом деле не планировать военные удары по Ирану, а пытается удержать от них Израиль.

Такое мнение озвучил американский журналист Такер Карлсон в своем подкасте.

"Ирак стал настоящей катастрофой. И Трамп был первым крупным политическим кандидатом, который сказал об этом вслух. Он это знает. Он всегда это знал. Так почему же он вообще может рассматривать возможность войны с Ираном? Один из вариантов объяснения - у Соединённых Штатов может не быть выбора, начнётся эта война или нет, потому что правительство Биньямина Нетаньяху может действовать в одностороннем порядке, нанеся превентивный удар по Ирану", - объяснил свою позицию Карлсон.

Он спрогнозировал, что в ответ на действия израильтян Иран нанесёт удар по Израилю, а затем и по американским объектам в Персидском заливе и по энергетической инфраструктуре региона.

"И в таком случае США по определению окажутся втянутыми в конфликт. Таким образом, возможно, что правительство США, не стремясь к войне с Ираном, пытается найти способ сдержать поведение своего ближайшего союзника - Израиля", - рассуждает журналист.

