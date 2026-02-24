На борту самого современного и дорогого авианосца USS Gerald Ford, который сейчас флагман авианосной ударной группы Шестого флота США, прорвало канализацию.

Об этом сообщает издание 19FortyFive, кадры, снятые членами экипажа, распространили телеграм-каналы.

Как можно заметить, сточные воды заливают отсек с санузлами весьма интенсивно.

По информации издания, в виду затопления из 650 туалетов значительная часть не работает, и американские военные моряки вынуждены стоять в очередях по 30-40 минут.

Как пишут журналисты, это усугубляет и без того напряжённое психологическое состояние экипажа, который пребывает в рейсе уже 240 дней подряд – один из наиболее длительных периодов в мировой морской истории.

Напомним, авианосец Gerald Ford идёт в район Персидского залива, где может возглавить ударную группу, если Белый дом примет решение атаковать Иран.

Ранее появились кадры затопления стратегической военной базы США на Маршалловых островах.

Также с СМИ появилась информация об осторожной позиции главы Объединённого комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, который считает, что удар по Ирану может втянуть США в затяжной конфликт, что опроверг президент Дональд Трамп.