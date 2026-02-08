Задание по обеспечению аварийного питания для критической инфраструктуры Киева фактически провалено.

Об этом в эфире "Новини.LIVE" заявил народный депутат от "Батькивщины", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

"Не выполнено практически ничего по заданию аварийного питания критической инфраструктуры. Метрополитен, насосы подкачки теплоносителей, насосы водоканалов и другие вещи. Хочу ещё развеять миф, не знаю кто тянул их за язык и зачем они говорили про запуск дополнительных 100 мегаватт когенерационной мощности до конца нового года. Не запустят и не запустили. Две установки ещё далеки от запуска, монтаж сделали а они не работают. Одна заработает дай Бог весной, а другая летом", - говорит Кучеренко.

Напомним, в Обухове под Киевом местные власти уже около года не могут подключить к сети две мини-ТЭЦ, подаренные властями США. По словам депутата местного горсовета Богдана Яцуна, две газопоршневые электростанции по 2 МВт каждая покрыли бы половину потребностей общины, но из-за бюрократических проволочек они простаивают.

