В воскресенье, 8 февраля, в Украине идет 1446-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 8 февраля

13:21 Украину ожидает в ближайшие дни резкое похолодание до -24 градусов, пишет руководитель Черкасского гидрометеоцентра Виталий Постригань. По его словам, не смотря на активацию атлантических циклонов которые способствуют потеплению, в ближайшие несколько дней холод будет только нарастать.

"В воскресенье, 8 февраля в тыловой части южного вихря интенсивность осадков уменьшится до небольшого снега. Температурный фон возьмет курс на понижение: в течение суток 2-7° мороза. На дорогах гололедица.

В понедельник 9 февраля доминантом в погоде станет сканднавский антициклон, который создаст условия для дальнейшей закачки на Черкасщину арктического воздуха, поэтому прогнозируем ночью 13-18º мороза, днем ​​8-13º.

Во вторник, 10 февраля холодная, сухая погода с усилением морозов ночью до 19-24°, днем ​​до 9-14° мороза. С 11 февраля в морозную диктатуру снова вмешается теплая Атлантика. Усилится адвекция теплого и влажного воздуха с юга Европы. Температурный фон повысится повысится 4-8°. Ночью слабые морозы 3-5°, днем ​​около 0°", - пишет Постригань.

13:07 Во Львовской области во время пожара погибли трое детей, сообщает ГСЧС.

"07 февраля в 23:00 к спасателям от сотрудников полиции поступила информация о трагическом случае, произошедшем в с. Воля-Высоцкая Львовского района. По предварительным данным, в жилом доме обнаружены тела троих детей 2019, 2021 и 2023 годов рождения без признаков жизни. Дети получили ожоги и, вероятно, отравились продуктами горения в результате пожара кровати в одной из комнат дома", - говорится в заявлении.

Прокуратура сообщает, что мать детей задержали - она оставила детей одних дома.

11:46 Губернатор Белгородской области Гладков заявляет о том, что в городе после вчерашних обстрелов на сегодняшнее утро около 80 тысяч человек оставались без тепла, три тысячи без газа, тысячу без света.

11:36 DeepState сообщает о новых продвижениях россиян.

По данным паблика, российские войска имеют продвижения в районе Ямполя на Лиманском направлении, а так же Бондарного на Славянском направлении.

Кроме того, имеются продвижения у Степановки, что под Константиновкой.

10:46 Ночью РФ ударила по объектам "Нафтогаза" в Полтавской области.

Пострадало оборудование, заявили в госкомпании.

10:28 Украинские АЭС все еще частично остановлены после вчерашнего воздушного удара.

"Восстановление происходит как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих подачу мощности АЭС. В настоящее время атомная генерация все еще частично разгружена", - говорится в заявлении "Укрэнерго".

10:21 В большинстве регионов Украины сейчас действуют аварийные отключения света.

"Из-за вынужденного применения аварийных отключений - опубликованные накануне графики почасовых отключений электроэнергии в большинстве регионов в настоящее время не действуют", - заявили в "Укрэнерго".

"Уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, в настоящее время не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов", - добавили в компании.

8:52 Мэр Садовой сообщает о взрывах во Львове

8:51 По 20 часов без света. Киев возвращается к графикам отключений, сообщает ДТЭК.

Графики уже публикуются на сайте компании.

При этом во многих домах, судя по расписанию на 8 февраля, света не будет более 20 часов в сутки (ранее это было по 15-18 часов).

8:34 В Одессе ночью был удар по промышленному объекту, возник сильный пожар.

8:25 Ночью был сильный прилет по Краматорску Донецкой области, пострадала жилая многоэтажка. Есть травмированные.

8:04 Момент ночного прилёта по Одессе.