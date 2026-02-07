В одном из домов Киева электрик из ЖЭКа отключил лифты во всех подъездах.

Об этом сообщают жители дома на улице Сержа Лифаря, 5, на Троещине.

По их словам, электрик из ЖЭКа 305 отключил подачу электричества на лифты в доме на все 16 подъездов.

"У нас проживают инвалиды, старые люди, маленькие дети, не могут выйти, скорые забрать людей. Это катастрофа!" - сообщают жильцы.

На видео электрик Александр советует жильцам не включать электроприборы и бойлеры для нагрева воды.

"Ставь кастрюлю на газ и грей воду, чтобы помыть яйца", - дал совет жильцам электрик.

Ранее управляющая компания по обслуживанию жилого фонда (бывший ЖЭК) Оболонского района в ответ на обращение жильцов, у которых за последний месяц трижды происходили аварии, заявила, что они должны за свой счёт ремонтировать электрические сети в своём многоквартирном доме.

Между тем Национальный банк Украины допустил, что после завершения отопительного сезона для бытовых потребителей может повыситься цена на электроэнергию. Также возможно увеличение других тарифов на коммунальные услуги.