Сегодня ночью российский "Шахед" ударил по складу "Рошена" в Яготине Киевской области. В результате попадания на месте начался сильный пожар.

Об этом сообщают местные паблики.

По информации мониторинговых каналов, этой ночью Украину атаковали десятки ударных дронов.

При этом зафиксирован и взлет стратегической авиации РФ, создавая угрозу массированного ракетного удара.

Утром в ГСЧС заявили, что склады "Рошен" с вечера продолжают гореть.

Ближе к утру в южных областях Украины появились крылатые ракеты.

Военные паблики писали, что более десятка двигались через Николаевскую область в сторону Одесской.

В то же время продолжалась массированная атака "Шахедов", в том числе на западные области. Там также были и крылатые ракеты.

В Бурштыне Ивано-Франковской области зафиксировано семь серий взрывов. Мэр Мвано-Франковска предупредил о значительном дефиците энергии, а также призвал запасаться водой.

Также сообщается о масштабном прилёте в Ровенской области, где виднеется столб дыма, и тоже начались перебои со светом. Через пол часа в Ровно снова прогремели взрывы.

Тем временем на месте предыдущих прилетов продолжается сильный пожар.

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за ударов по энергосистеме в большинстве регионов Украины вводятся аварийные отключения света.

Украинские паблики пишут, что были атакованы подстанции, связанные с Ровенской АЭС.

Также заявляется, что беспилотники и ракеты атаковали Бурштынскую, Ладыжинскую, Добротворскую и Трипольскую ТЭС.

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что целью сегодняшнего удара стали подстанции и воздушные линии электропередачи напряжением 750 и 330 кВ — основа энергосистемы Украины.

По его словам, были разгружены (то есть, в экстренном порядке остановлены - Ред.) энергоблоки украинских АЭС.

Также были атакованы объекты генерации — Бурштынская и Добротворская ТЭС.

На данный момент по всей территории Украины применяются 4,5–5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях действуют специальные графики аварийных отключений.

Ориентировочный маршрут дронов и ракет во время сегодняшней атаки по Украине.

Заметно, что основная цель - Киев и западные области.

Война в Украине идет 1445-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 7 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главной темой пятницы стало покушение на генерала и первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева в Москве, он тяжело ранен. В Одессе прогремел взрыв автомобиля, водитель погиб на месте - по данным следствия, погибшим был сержант Госпогранслужбы, "Страна" пишет - кинолог Руслан Каламбердиев. Армия РФ захватили село Дегтярное в Харьковской области и Новомарково в Донецкой, подвинувшись в Сумской и Донецкой областях.

