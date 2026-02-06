Президент США Дональд Трамп опубликовал видео с Бараком и Мишелью Обамой в образе обезьян.

Публикация появилась на странице американского главы в его собственной социальной сети Truth Social.

Трамп поделился видеороликом с утверждением о фальсификациях на выборах 2020 года, а в конце ролика появляются Барак и Мишель Обама в виде обезьян.

В США многие увидели в этом расистскую отсылку. Критика прозвучала как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.

"Трамп только что опубликовал расистское видео с Бараком и Мишель Обамой в образе обезьян. Ниже падать уже некуда", — заявили в группе Republicans Against Trump.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также прокомментировала опубликованный Трампом ролик.

"Это отрывок из интернет-мема, где президент Трамп изображен в образе царя джунглей, а демократы — в образе персонажей из мультфильма "Король Лев", — сказала Левитт.

Она назвала критику видео "фальшивым возмущением".

Через время, однако, Трамп удалил видео с обезьянами с лицами Обамы и его жены Мишель.

Публикация была доступна в аккаунте президента США в течение 12 часов.

CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, что пост был выложен по ошибке.

Ранее мы писали, что Белый дом обновил таблички на своей "аллее президентской славы", добавив резко критические описания последних экс-президентов - Барака Обамы и Джо Байдена.

Напомним, летом Трамп намекнул на возможный арест 44-го президента Барака Обамы.