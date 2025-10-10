Экс-президент США Барак Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году "ни за что".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

"Обама получил премию – он даже не знал, за что. Он просто выиграл выборы, и ему дали премию за то, что он абсолютно ничего не сделал, кроме как разрушил нашу страну. Он был плохим президентом. Худшим президентом был сонный Джо Байден. Но и Обама не был хорошим президентом. А когда вообще он получил эту премию? Через сколько месяцев после выборов? Это же было сразу после того, как он победил. Мои выборы были куда более важными", – сказал Трамп.

Напомним, что Дональд Трамп активно претендует на Нобелевскую премию мира, утверждая, что за неполный год у власти остановил семь войн. Также он пытается урегулировать войну в Украине, чтобы шансы на премию стали фактически неоспоримыми.

Сегодня Зеленский заявил, что Украина номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира, если он добьется прекращения огня.

Между тем накануне Верховная Рада Украины провалила голосование за постановление о представлении президента США для награждения Нобелевской премией мира.