Владимир Зеленский прокомментировал выдвижение Украиной президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, Украина готова это сделать, если глава Белого дома будет способствовать прекращению огня.

Об этом президент Украины сказал во время общения с журналистами.

"Простым не будет план окончания войны, но все равно это точно путь. И если Трамп даст миру возможность такого прекращения огня, прежде всего украинцам - да, его нужно номинировать на Нобелевскую премию. Будем номинировать от Украины", - заявил Зеленский.

Также он снова пригрозил блэкаутами России, но на сей раз не Москве, как в конце сентября, а Белгородской и Курской областям.

Зеленский назвал Белгородскую область как на регион, откуда в Украину летит больше всего ракет и авиабомб. Именно оттуда наносят удары по энергетической инфраструктуре Харьковской области.

"Может, им там в Белгороде хватит в комфорте оставаться, если они так делают? Наверное, это абсолютно справедливо. Мы же им говорили, что они должны понять: если они хотят нам делать блэкауты, мы будем делать то же самое", - сказал Зеленский.

Он добавил, что гражданское население не является мишенью ВСУ: украинские удары, по его словам, точечные и направлены на военные цели.

"Мы не убиваем гражданское население. Поверьте, что касается Белгородской области, Курской области, - расстояние такое, что дает нам возможности применять различные виды, которые мы имеем на вооружении. Наши, кстати. Но украинские войска наносят только точечные удары именно туда, куда указывает задача", - заверил он.

Что касается Нобелевской премии, напомним, вчера Верховная Рада провалила голосование за постановление о представлении президента США для награждения этой премией.