Анализируем итоги 1381-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

У российских войск крупное продвижение под Северском Донецкой области. Согласно карте Deep State, большая часть города уже в серой зоне.

Южнее Северска россияне продвигаются в направлении Малиновки, пишет украинский офицер с позывным "Алекс". Он считает, что это прямая угроза Краматорску, который становится все ближе к линии фронта.

"Краматорское направление уже постепенно становится по-настоящему Краматорским. Это связано с резким увеличением активности противника на участке в направлении Малиновки, где расстояние от Краматорска до линии боевого соприкосновения и так составляет около 16 км, что в нынешних реалиях не так уж много, чтобы город в полной мере в ближайшей перспективе ощутил на себе все деструктивные процессы этой войны.

Остается лишь понять реальные планы противника: делает ли он это для ухудшения ситуации на Северском направлении или для движения и развития дальнейшего успеха в направлении Краматорска. Так или иначе, с подобной тенденцией со временем вполне может встать вопрос обороны города Краматорск", - пишет "Алекс".

Также российские войска продвинулись в районе Ямполя на Лиманском направлении, где у них и вчера были крупные территориальные приращения.

Украинский военный с позывным "Мучной" пишет, что российское продвижение к Лиману идет не только со стороны Ямполя (то есть, с востока), но и с северо-запада, где россияне вошли в село Дробышево.

ВСУ сегодня подтвердили серьезное продвижение армии РФ в Волчанске, о котором Deep State сообщал вчера. По данным командования, украинские военные обороняют несколько зданий на окраинах города.

"Волчанск – это разрушенный город и россияне пытаются закрепиться на руинах этого города. Есть украинские позиции в южных и западных районах, но там не так много зданий, за которые можно зацепиться. Поэтому да, российское продвижение в городе Волчанск есть", - заявил начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Напомним, РФ заявляет о полном захвате Волчанска.

Украина и новая стратегия США

Сегодня в США прошла встреча с украинской делегацией - в лице секретаря СНБО Умерова и главы Генштаба Гнатова. Обсуждали мирный план Трампа - после того, как Уиткофф и Кушнер летали в Москву, где выслушали позицию Путина.

Сегодня состоится еще одна такая встреча. И, судя по частоте этих встреч, на них ведутся некие крайне предметные обсуждения, которые, в отличие от предыдущих ситуаций, сейчас полностью закрыты от прессы.

Напомним, 28 пунктов Трампа были слиты в СМИ практически мгновенно после того, как с ними ознакомилась Украина. И, по данным западных журналистов, американцы на переговорах в Женеве обвиняли в сливе украинскую сторону - из-за чего обстановка на этой встрече была, как писали, крайне напряженной.

Дело в том, что обычно после таких утечек в западных медиа начинается массированная кампания против инициатив Трампа, что дает повод его оппонентам снова и снова заявлять, что он "помогает Путину". А это во многом связывает руки Белому дому.

Но сейчас никаких подробностей того, о чем идут переговоры, не публикуется. То есть, похоже, "внушение" об этом со стороны США в адрес Украины - если предположить, что утечка шла оттуда - было весьма жестким.

Впрочем, и без утечек понятно, что ключевые вопросы переговоров - вывод ВСУ из Донбасса, чего требует Россия, отказ Украине во вступлении в НАТО, судьба российских активов в Европе и политическое будущее Зеленского (будут ли выборы, когда и пойдет ли на них действующий президент). Но детали всех этих обсуждений, повторимся, пока скрыты.

Хотя по российским активам некая информация просачивается. Судя по публикациям в западных СМИ, США рассматривают эти активы как часть сделки с Россией, по которой эти деньги будут разморожены и попадут в управление США, откуда частично вернутся Москве в качестве новых инвестиций, а частично пойдут на восстановление Украины после войны.

Поэтому, как сегодня написал Bloomberg, США призвали несколько европейских стран заблокировать выделение Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

По данным издания, лидеры ключевых стран с таким подходом не согласились.

"Нет никакой возможности оставить собранные нами деньги США. Американское правительство знает об этом, и это также позиция правительства Германии на переговорах", сказал вчера канцлер Германии Фридрих Мерц.

Сегодня он встречается с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером, которая хранит эти средства и блокирует их конфискацию.

Отметим, что кроме Бельгии против конфискации выступают Венгрия и Словакия. И если действительно американцы оказывают давление на европейские страны с целью блокировать репарационный кредит, то число его противников среди членов ЕС может вырасти.

То есть, "репарационный кредит" сейчас подвешен и неясно, смогут ли его продавить сторонники этой идеи. А без него дальнейшее финансирование Украины в необходимом объеме под большим вопросом.

И в Европе уже многие начинают открыто говорить, что Украине придется пойти на "тяжелые уступки" по заключению мира.

Тем более, что США все более явно дают понять, что войну в Украине они намерены закончить в самое ближайшее время.

Вице-президент Вэнс вчера намекнул, что сделка по Украине может быть подписана в течение нескольких недель. "Я действительно считаю, что мы добились большого прогресса, но пока ещё не достигли финишной черты. Надежда есть, и, надеюсь, в ближайшие несколько недель появятся хорошие новости на этом фронте", - цитирует Вэнса NBC News.

Еще более красноречиво прозвучала новая стратегия по нацбезопасности США, опубликованная сегодня администрацией Трампа.

Она показывает, что вызвавший у многих в Украине и в Европе шок и гнев мирный план из 28 пунктов, это не "спецоперация" Дмитриева и Ушакова по внедрению в мозг американского президента через Уиткоффа "российских нарративов", а часть стратегической линии Вашингтона.

В стратегии прямо сказано, что приоритет США – завершение войны в Украине и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. Также там перечислены причины, по которым это важно:



- продолжение войны в Украине наносит большой ущерб европейской экономике,



- есть риск непреднамеренной эскалации (вероятно имеется в виду риск прямого военного столкновения РФ и стран НАТО),



- необходимо стабилизировать отношения с Россией,



- нужно обеспечить поствоенное восстановление Украины и ее выживание как государства,



- позиция руководства европейский стран против скорейшего окончания войны не реалистична и противоречит мнению большинства европейцев,



- приоритетами США становятся другие регионы мира и Америка не должна тратить много сил и средств на разрешение европейских кризисов.



Стратегия по нацбезопасности – это базовый документ, на основе которого выстраивается внешняя политика США и работа бюрократического аппарата Госдепа (в том числе и американских посольств по всему миру), вне зависимости от личных взглядов на вопрос отдельных чиновников, включая госсекретаря. Все их действия должны быть подчинены достижению целей стратегии.

С учетом этого, план из 28 пунктов с требованием значительных уступок со стороны Украины совсем не выглядит неким "отклонением от нормы" американской внешней политики, так как он полностью соответствует утвержденной стратегии, где в качестве приоритета указано скорейшее завершение войны.

А скорейшее окончание войны возможно только если одна из сторон пойдет на значительные уступки.

Так как Россия владеет инициативой на фронте и инструментов влияния на нее у США немного (а применение тех, что еще остались в резерве чреваты эскалацией, которую, согласно стратегии, нужно избегать), то Вашингтон (в рамках, опять же, стратегии) приходит к выводу, что давить и принуждать к уступкам нужно Киев. Тем более, что прямых рычагов воздействия на него у американцев более чем достаточно.

Именно в таком духе и был выписан план из 28 пунктов. Причем, судя по многочисленным сигналам в СМИ, несмотря на уговоры и возмущение украинских властей и европейцев, американцы ключевые пункты плана намерены продавливать и далее, включая территориальные уступки, недопущение конфискации российских активов и отказ от расширения НАТО (последний пункт, к слову, прямо прописан и в стратегии нацбезопасности).



При этом, исходя из логики новой стратегии США (восстанавливаем отношения с Россией, не допускаем с ней эскалации, меньше внимания уделяем Европе), не очень похоже на то, что американцы готовы давать Киеву какие-либо сильные гарантии безопасности, которые обязывали бы Вашингтон вступать в войну с РФ или хотя бы предоставлять обширную помощь.

Безусловно, остается открытым вопрос – а готов ли Путин удовлетвориться уступками, заложенными в плане Трампа, либо будет требовать еще большего (в Кремле уже заявили, что не со всеми пунктами плана согласны). Однако, описанная выше логика новой стратегии показывает, что американцы будут готовы на многое, чтоб добиться поставленных целей. А потому и новые шаги навстречу Москве, а также усиление давления на Киев и на Европу со стороны Вашингтона исключать нельзя.

У такой линии есть многочисленные противники в американском истеблишменте (включая Республиканскую партию). Но опубликованная стратегия показывает, что Трамп в целом уже выработал свой курс и добиться сворачивания с него Белого дома будет трудно. По крайней мере до тех пор пока Трамп находится у власти и пока республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, сохраняя, несмотря на все противоречия, лояльность президенту.

Неделя после обыска у Ермака

Сегодня исполняется неделя с момента обысков Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры у Андрея Ермака с последующим его увольнением с должности главы Офиса президента.

За эту неделю Ермаку так и не было вручено подозрение в совершении какого-либо преступления. Также до сих пор не объявлены подозрения бывшим министрам энергетики и юстиции Светлане Гринчук и Герману Галущенко. Хотя месяц назад их называли чуть ли не ключевыми фигурантами коррупционного дела Тимура Миндича, связанного со схемами на "Энергоатоме".

Но сразу после увольнения обоих министров с должности о них тут же забыли. О Ермаке тоже почти уже не вспоминают, как будто его никогда и не было во власти.

Все это является ещё одним доказательством, что главная цель действий НАБУ и САП в рамках коррупционного скандала с Миндичем не разоблачение коррупционных схем и наказание виновных, а принуждение Владимира Зеленского к определенным кадровым и политическим решениям. И если вдруг о Ермаке вспомнят и вручат ему подозрение, это будет означать только то, что к Зеленскому появились новые вопросы.

Подробнее о политических причинах и последствиях отставки Ермака мы писали в отдельном материале.

Убийство военкома во Львове

В Украине очередной громкий скандал с мобилизацией - во Львове зарезали сотрудника ТЦК.

По версии прокуратуры, в среду вечером 30-летний львовянин во время проверки документов нанес военному ножевое ранение и, применив газовый баллончик, скрылся.

Пострадавшего военкома, который был ветераном АТО, госпитализировали с критическим повреждением бедренной артерии, он скончался в больнице. Нападавшего задержали.

Сам подозреваемый в убийстве сегодня на суде смог пообщаться с журналистами. Он заявил, что оборонялся после того, как сотрудники ТЦК начали его избивать.

"Меня остановили для проверки документов, я их предоставил. Ждал адвоката. Приехал бус, открылись двери и сразу я получил в лицо, меня забрызгали баллончиком, меня четверо или трое сотрудников в форме бьют, полиция ничего не делает. Следующее, что я помню, я открываю двери домой", - заявил мужчина на суде по избранию меры пресечения.

Говорит, что, "видимо", это он убил военкома, но при этом поступил бы аналогично, если бы его снова били толпой.

После убийства сотрудника ТЦК во Львове военная омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что военнослужащие не должны заниматься мобилизацией на улице.

"Задача военных – формирование мобилизационного плана, постановка на учет, распределение личного состава. Уведомлением, доставкой, задержанием, привлечением к ответственности, пропагандой и формированием соответствующей информационной политики должна заниматься исполнительная власть, органы местного самоуправления, правоохранительные органы", – написала Решетилова.