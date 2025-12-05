После эвакуации украинских детей-сирот с прифронтовых территорий в Турцию две несовершеннолетних девушек забеременели, а других заставляли танцевать и фотографироваться.

Об этом стало известно из расследования украинского агентства "Слидство.Инфо".

С украинской стороны проект продвигала супруга президента Украины Елена Зеленская, отмечает издание.

В начале полномасштабной войны около 3500 сирот и сопровождающих из Днепропетровской области эвакуировали в Турцию. Размещение и содержание детей на побережье организовал благотворительный фонд бизнесмена Руслана Шостака. Проект получил название "Детство без войны".

Журналисты получили отчёт омбудсмена о визите в турецкие отели в марте 2024 года. В документе, подписанном 11 украинскими должностными лицами, зафиксированы случаи психологического давления на детей, недопустимого обращения, а также ситуаций, что привели к серьёзным последствиям для нескольких воспитанниц. Две из них – 15-летняя Настя и 17-летняя Илона – вернулись в Украину беременными от сотрудников гостиниц.

Семеро детей, которые находились в Турции в рамках проекта, подтвердили журналистам факты, изложенные в официальном документе. "Слидство.Инфо" поговорило и с самими девушками, которые родили детей уже в Украине.

По словам Илоны и Насти, турки, работавшие в отелях, свободно общались с ними на территории гостиниц и за её пределами. Воспитатели об этом знали и, по словам свидетелей, не препятствовали контактам. Когда выяснилось, что девочки беременны, их отправили назад в Украину.

После возвращения ни воспитатели, ни представители фонда Шостака судьбой девушек не интересовались. Обе несовершеннолетние рожали самостоятельно, без поддержки персонала сопровождения.

Подопечные интерната рассказывали журналистам, что их регулярно привлекали к съёмкам и публичным мероприятиям в Турции. По словам воспитанников, участие в роликах и выступлениях было не добровольным: детей заставляли выходить на сцену, танцевать и изображать радость для видеоматериалов фонда.

Проект "Детство без войны" активно освещался в медиа и соцсетях, его поддерживали известные личности, а представителем проекта стала певица Ольга Полякова. В коммуникациях проекта неоднократно упоминалась роль первых леди Украины и Турции, которые договорились о размещении сирот.

Полиция Украины проводила расследование по фактам изложенных выше нарушений, но спустя год дело закрыли. Журналисты не нашли сведений о привлечении к ответственности кого-либо, кроме старшего воспитателя интерната, которого понизили в должности до учителя физкультуры.

Руслан Шостак заявил, что его фонд не несёт ответственности за произошедшее:

"Ответственность за эту историю несут не фонд, а люди, которые отвечали за детей", – сказал бизнесмен в интервью "Слидству.Инфо".

Ранее омбудсмен рассказал, что киевские чиновники вывезли из Украины своих родственников, используя детей-сирот.

Напомним, из Австрии в Украину вернули 52 ребёнка-инвалида, несмотря на протесты.