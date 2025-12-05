Москва не ставит целью восстановление Советского Союза.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью местным СМИ.

По его словам, это "исключено и бессмысленно".

Российский лидер добавил, что не стал бы искать виноватых в распаде Союза Советских Социалистических Республик, потому что "дело было в системе". Ранее Путин называл распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века".

Напомним, незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину Кремль заявил о невозможности воссоздания СССР.

Ранее "Страна" писала как 30 лет назад распался СССР и был ли у него шанс на спасение.

Война в Украине продолжается 1380-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 4 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду немецкая газета Bild заявила, что армия РФ захватила Покровск. Город может стать плацдармом РФ для дальнейшего наступления на запад в направлении Днепропетровской области. Тем временем в соседнем Мирнограде может произойти окружение украинских войск. Bild со ссылкой на военного сообщила, что тысяча бойцов ВСУ оказались заблокированы в Мирнограде и просят командование о помощи.

