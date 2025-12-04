Встреча американской делегации с российским лидером Владимиром Путиным в Москве прошла хорошо.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистам в Белом доме.

"Уиткофф и Кушнер имели в определенной степени положительную встречу с Путиным", – сказал он.

По словам президента США, Уиткофф и Кушнер уверены, что Путин хочет завершить войну.

"Он хотел бы закончить войну – таков был их, ну, таково было их впечатление. Насколько это соответствует действительности – вы знаете, но их впечатление заключалось в том, что он хотел бы, чтобы война закончилась. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни. Я думаю, он хотел бы торговать с Соединёнными Штатами Америки, если честно, вместо того чтобы, вы знаете, терять тысячи солдат каждую неделю. Но их впечатление было очень чётким: он хотел бы заключить сделку. Посмотрим, что будет", – сказал Трамп.

Напомним, Уиткофф и Кушнер сообщили Трампу о продуктивной встрече с Путиным.

Ранее мы писали, что Кушнер и Уиткофф пять часов обсуждали с Путиным мирный план Трампа для Украины.

