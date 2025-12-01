Украинский бизнес снова перешел к работе на генераторах.

Коммерческих потребителей сейчас отключают от электроэнергии еще жестче, чем население.

"Если ваше предприятие не получило статуса критического, можете сидеть без электричества большую часть рабочего дня. Графики формируются так, что основные отключения попадают на период с 7.00 до 19.00. Ночью перебоев меньше, но чтобы пользоваться сетевым электричеством, нужно менять график работы, а это не всегда возможно", - жалуется предприниматель из Полтавской области.

По данным проведенного в октябре опроса Института экономических исследований, в ходе которого задействовали 465 респондентов (большинство - промышленные предприятия), перебои с электроэнергией снова стали одной из главных проблем бизнеса. 22% опрошенных компаний были вынуждены временно останавливать работу из-за отключений света. При этом бизнес потерял в среднем 5% рабочего времени - это максимум в 2025 году. В некоторых регионах потеря рабочего времени еще больше: например, в Днепропетровской и Житомирской областях - 18%, Сумской - 11%, Черниговской - 7%, а в Киеве - 9%.

Понятно, что большинство компаний уже адаптировались к работе в блэкауты - установили генераторы, солнечные панели и другие альтернативные источники энергоснабжения.

Но, по словам совладелицы "Ведьма-бар Лысая гора" Олеси Остафиевой, электроэнергия от генератора может быть впятеро дороже сетевой. Кроме того, генератор покрывает далеко не все потребности. Скажем, меню в периоды отключений вдвое уже, чем со светом, так как генератор не тянет мощную кухонную технику (скажем, те же фритюрницы).

Эксперт энергорынка Олег Попенко говорит, что если установлен мощный генератор на 100-200 киловатт, то электроэнергия от него стоит до 20 гривен за киловатт, а если работает бытовой генератор на 5-7 киловатт, то ценник может достигать 40 гривен и больше. При этом сетевое электричество для бизнеса стоит 10-11 гривен за киловатт.

"Понятно, что такая дорогая электроэнергия бьет по себестоимости товаров и услуг, и бизнес закладывает повышенные расходы в ценники", - говорит Попенко.

Глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич отметил, что из-за перебоев с электроэнергией предприниматели повышают цены в среднем на 5-7%.

"Но во многих случаях идет мультипликационный эффект. Рост цены на каждой цепочке в итоге может привести к подорожанию товаров для конечного потребителя на 15-20%", - подсчитал Доротич.

Разбирались, как бизнес работает без света и что будет с ценниками на товары и услуги.

Блэкаут для бизнеса и ценник за работу "без отключений"

В Украину с октября вернулись жесткие отключения света. Причем, особенность нынешних блэкаутов - очень долгие промежутки без света. Скажем, электричества может не быть до 4-6 часов за один период и даже больше.

Бизнес отключают еще жестче, чем население.

Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук заявляет, что сейчас очень много отключений вне графиков.

"Отключают неожиданно практически всегда, и договориться, по крайней мере, о предоставлении информации не получается", - отметил Барсук.

Как только начались жесткие отключения, вернулись и схемы с распределением с графиками.

Напомним, в 2022-2023 годах бизнес активно пытался договориться с облэнерго и был готов платить, чтобы то или иное предприятие отключали меньше.

"Страна" уже подробно писала об этой схеме, ценниках и "абонементах" на работу без отключений. "Тарифы" тогда доходили до 5 тысяч долларов за неделю и даже больше.

Позже эти нарушения всплыли в ходе проверок Госпотребнадзора, который обнаружил коммерческих потребителей, которых фактически не отключали в Житомирской, Днепропетровской и других областях. На время схему прикрыли.

Но сейчас, как рассказали нам источники на энергорынке и в бизнес-среде, "снова можно договориться".

"Абонементов" на неделю без отключений уже нет, но можно договориться, чтобы отключали реже и на меньшие промежутки, скажем, два раза в день по часу. Ценники выросли примерно вдвое. За день с отключениями в щадящем режиме могут попросить до тысячи долларов, могут и две, как договоритесь. Энергетики стали осторожными, говорят, их жестко проверяют", - рассказал нам владелец одной из компаний.

Олег Попенко говорит, что "коррупция никуда не делась". Сейчас наметилась новая схема. В некоторых регионах местные власти поднимают тему "пересмотра списка критических предприятий и имеют ли они право на работу без отключений".

"Бизнесу намекают, что нужно доказать свое право на место в этом списке, а "новички" могут в него попасть, понятно, не просто так", - рассказал нам эксперт на энергорынке,

Ценник на "место в списке", по его словам, пока не сформирован. Но в любом случае он будет "космическим".

"Речь может идти и о десятках тысяч долларов, понятно, что это не для мелких предпринимателей", - добавил эксперт.

Впрочем, договориться о бесперебойном энергоснабжении даже при наличии средств сейчас нелегко. Поэтому большинство предприятий работают в условиях жестких отключений.

"Экономика разваливается очень быстро"

Согласно опросу Института экономических исследований, в октябре перебои с электроэнергией признали одной из ключевых проблем 19% опрошенных промышленных предприятий, хотя в сентябре таких было всего 4%.

22% опрошенных компаний были вынуждены временно останавливать работу из-за отключений света. При этом бизнес потерял в среднем 5% рабочего времени - это максимум в 2025 году. В некоторых регионах потеря рабочего времени еще больше: например, в Днепропетровской и Житомирской областях - 18%, Сумской - 11%, Черниговской - 7%, а в Киеве - 9%.

Понятно, что еще в прошлые годы большинство предприятий обзавелись альтернативными источниками энергоснабжения - от генераторов до солнечных панелей и когенерационных установок.

"По данным Нацбанка, 80% предприятий уже имеют генераторы или другие источники альтернативного питания. Загрузка производственных мощностей сейчас составляет порядка 60%, что выше, чем на волне массовых отключений света в 2022-2023 годах", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Но работа на тех же генераторах обходится значительно дороже, чем на сетевом электричестве.

По словам Попенко, киловатт от генератора, в зависимости от его мощности, может стоить 20-40 гривен, тогда как сетевая электроэнергия для коммерческих потребителей обходится бизнесу в 10-11 гривен.

Особенно сложно мелкому бизнесу, который работает на генераторах небольшой мощности, выдающих самое дорогое электричество. По словам Олеси Остафиевой, ток от генератора может быть и впятеро дороже сетевого.

Правда, те, кто работают на крупных рынках или в ТЦ, пользуются "общим" мощным генератором. Скажем, на рынке "Столичный" плата за пользование генератором уже заложена в арендные ставки и в случае перебоев с электроэнергией ничего доплачивать не нужно. Но арендные ставки на этом рынке очень высокие.

Глава ассоциации "ФАРМРАДА" и руководитель небольшой сети аптек в Киевской области Елена Прудникова говорит, что для аптек работа на генераторе - это "чистый убыток".

"Согласно обновленным лицензионным условиям, аптеки должны обеспечить правильное хранение препаратов, то есть обязаны иметь генераторы. Но работа 10 часов на генераторе - это больше 600 гривен только на бензин. В небольшой сельской аптеке за день может даже не быть такого выторга", - говорит Прудникова.

Предприниматель из Киевской области рассказал, что в ноябре были дни, когда ему приходилось работать на генераторе до 8 часов (магазин работает 12 часов в сутки).

"С утра залил дизеля почти на тысячу гривен, к вечеру бак уже пустой. Выторг за день - 10 тысяч гривен, то есть 10% тут же уходит на топливо для генератора, это без учета аренды, налогов и прочего", - говорит бизнесмен.

Есть и другие проблемы. Например, по словам Остафиевой, в периоды работы на генераторе вдвое уменьшается меню, так как он не тянет мощной кухонной техники. Плюс - многие коммерческие площади в Киеве отапливаются от электроэнергии, а отопления, понятно, генератор тоже не тянет. То есть, если нет света, во многих ресторанах становится еще и прохладно.

Андрей Забловский говорит, что из-за массовых отключений в сети прыгает напряжение, что не лучшим образом сказывается на работе оборудования.

"Например, производство макарон отключения просто добивают. Перебои со светом также очень плохо влияют на работу ткацких станков и дорогой техники для покраски - все часто ломается", - отметил глава концерна "Ярослав" (швейное и пищевое производство) Александр Барсук.

Представители пищепрома рассказали, что из-за перебоев с электроэнергией выбиваются из производственных планов. Например, уже есть проблема, когда предприятие не может вовремя отгрузить в розницу законтрактованные объемы продукции.

"Не удивлюсь, если вскоре в магазинах начнутся перебои с едой. Экономика разваливается очень быстро", - говорит один из предпринимателей.

До 20% к ценнику и плюс 2% - к инфляции

Сергей Доротич говорит, что многие предприниматели уже начали закладывать рост затрат из-за перебоев с электричеством в ценники. По его словам, в производстве, где доля электроэнергии не такая большая, речь идет о наценке в 1-3%. Но, например, пекари могут повысить цены до 5% и даже больше, так как используют электропечи.

В продуктовой рознице, по словам Доротича, из-за работы генераторов цены могут вырасти на 4-7% в зависимости от категории товара. Самые большие накрутки - на заморозке, так как нужно постоянно обеспечивать работу холодильных камер.

При этом, по словам Доротича, может сработать мультипликационный эффект, когда сравнительно небольшой рост цен на каждом из звеньев цепочки в итоге выльется в достаточно значительное подорожание.

"Например, кто-то накинет на сырье свои пару процентов, кто-то - на логистике, переработке и продаже. В итоге получим до плюс 20% к розничному ценнику и все это оплатит покупатель", - пояснил Доротич.

Исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко отметил, что из-за работы птицефабрик на генераторах курятина может подорожать на 20%. Растут затраты также на комбикорма, производители которых также уже учитывают в своих ценниках перебои с электроэнергией.

Помимо подорожания, работа в условиях отключений света может заставить птицефабрики сокращать поголовье и, соответственно, объемы выпуска готовой продукции - как для внутреннего рынка, так и на экспорт, говорит Карпенко.

Отключения электричества могут сильно ударить и по ценам на овощи и фрукты, так как их хранение тоже дорожает.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, с одной стороны во время отключений света растут затраты бизнеса, с другой - падает активность потребителей, люди попросту меньше ходят по магазинам и ресторанам. В итоге цены растут, а выторги падают.

По данным Госстата, в октябре этого года (когда в страну вернулись жесткие отключения - Ред.) цены производителей промышленной продукции выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 4,9%, а в годовом измерении - на 5,5%.

"Это самый высокий показатель за последние 15 месяцев. При этом рост цен произошел, прежде всего, из-за повышение затрат на электроэнергию", - говорит Забловский.

Рост цен на промышленную продукцию проявляется на потребительском рынке с определенной отсрочкой (в среднем, месяц-два). Поэтому, по мнению главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, блэкауты могут прибавить примерно 2% к показателю инфляции в 2025 году.

Прудникова добавила, что нынешние отключения могут закончиться не только ростом цен "на все", но и "перебоями с ассортиментом или даже закрытием бизнеса".

"Например, аптеки, которым государство ограничило розничные наценки на медикаменты, работать на генераторах долго не смогут. Уже сейчас аптеки уменьшают ассортимент, избавляясь от наименее ходовых позиций. А в последующем, не исключено, некоторые могут просто закрыться", - подытожила Прудникова.