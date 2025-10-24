В Украине после новых массированных российских атак резко ухудшилась ситуация в энергетике.

"Особенно сложная ситуация в Черниговской и Сумской областях, которые фактически оказались на пороге блэкаута. Есть проблемы также в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Киевской областях", - говорит эксперт энергорынка и глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В упомянутых регионах и Киеве действуют графики отключения света, причем для многих групп бытовых потребителей они довольно жесткие: люди сидят без электричества и воды по 6-8 часов и больше.

"Энергетики пока только прикидывают, как можно по-новому заживить систему, меняя схемы в оперативном режиме. Поэтому графики выдаются всего на сутки. Ориентировочно со следующего вторника-среды должны появиться недельные графики", — пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Но по словам Попенко, на особые улучшения рассчитывать не стоит, особенно если россияне и дальше будет атаковать украинскую энергосистему.

"Не исключено, что зимой многие города будут сидеть без света и по 20 часов в сутки", - предупреждает Попенко.

Массовые отключения электроэнергии введены также для промышленности. Причем, по данным источника "Страны" на энергорынке, бизнес уже предупредили о больших сложностях не только со светом, но и с газом.

"На региональном уровне предприятиям сказали готовиться к квотам на газ. Химическое производство, скорее всего, вообще будет остановлено, остальным резко урежут объемы", - говорит источник.

При этом россияне, по мнению экспертов, изменили тактику ударов: теперь они системно выносят энергетику левобережья, которое традиционно было энергодефицитным, и стараются разбить энергосистему страны на острова.

Подробнее о том, что происходит в украинской энергетике накануне зимы, читайте в статье "Страны".

Раскол энергосистемы на острова и призрак блэкаута

С октября Россия возобновила массированные атаки на украинскую энергетику. 10 октября был нанесен большой комбинированный дроново-ракетный удар по маневренной генерации, в частности, нескольким ГЭС Днепровского каскада, киевским ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, тепловым электростанциям ДТЭК днепровского региона и др. Также россияне начали бить по подстанциям системы передачи, особенно в приграничных областях в треугольнике Чернигов-Нежин-Шостка.

В последующие дни атаки повторялись приблизительно по тому же сценарию. Таким образом россияне добивают энергообъекты, говорит Попенко.

По словам народного депутата Михаила Волынца, 22 октября в Киеве под атакой дронов и ракет были ТЭЦ, в Полтавской области - Кременчугская ГЭС, а также нефтегазовые объекты, в Днепропетровской - объекты гидрогенерации в Каменском, в Черкасской — Каневская ГЭС, в Сумской и Одесской областях - ключевые подстанции.

Уже после первой массированной атаки 10 октября энергетики заявили об изменении стратегии россиян. По словам эксперта энергорыка Виктора Куртеева, если в 2022 и 2023 годах, когда тоже наносились массовые удары по объектам критической инфраструктуры, россияне били более хаотично, то сейчас сделана ставка на уничтожение генерации на левобережной части Украины, которая традиционно более дефицитная по электроэнергии, чем правобережная.

О такой стратегии противника говорит и руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Цель - расколоть по Днепру объединенную энергетическую систему Украины на отдельные острова. Для этого враг сконцентрировал основные удары по днепровскому каскаду, где помимо ГЭС сосредоточены еще и основные связки по линии передачи. Поэтому атаки идут еще и на ключевые объекты "Укрэнерго". Параллельно россияне пытаются изолировать города, которые обеспечиваются электроэнергией из одной или нескольких локальных станций, чтобы таким образом отрезать их от энергоснабжения. Реализацию такой стратегии мы видим, например, в Чернигове, Харькове и Сумах", — отметил Рябцев.

В целом стратегия россиян по расколу нашей энергосистемы на острова не нова, о ее применении "Страна" писала еще в 2022-2024 годах. Но на тот момент запас прочности украинской энергосистемы был куда выше, чем сейчас. К тому же российская армия поменяла тактику атак. По словам Виктора Куртеева, дроны сейчас летят роем, атаки комбинируются с вылетом дронов-разведчиков. Рой подлетает к объекту и начинает кружить. Дрон-разведчик вычисляет, где стоит ПВО, которая отвлекает несколько дронов, тогда как остальные летят на сам объект.

Как говорят энергетики, появление энергетических островов — дефицитного востока и профицитного запада с ослабленными внутренними перетоками — это прямая угроза масштабного блэкаута.

Разбив систему на острова, россияне могут попытаться выбить маневренную генерацию в западных регионах страны и нанести урон распределительным мощностям АЭС. Если это произойдет, атомные станции не смогут выдавать электроэнергию потребителям, что чревато скачком частоты в сети и масштабной аварией либо экстренной остановкой энергоблоков АЭС.

Отметим, что Украина уже была на пороге блэкаута 23 ноября 2022 года, когда без света и воды одновременно осталось больше 10 млн потребителей. Но тогда энергосистему удалось стабилизировать за сутки, хотя на восстановление подачи электроэнергии в некоторых регионах понадобилось около 7 дней.

Реально ли повторение такой или еще худшей ситуации спустя три года?

Рябцев считает, что пока угрозы масштабного блэкаута нет.

"Блэкаут - это такое состояние энергосистемы, после которого ее фактически нельзя восстановить. Когда все сыплется, а оператор не знает, что делать. Если же восстановление возможно, речь идет о сбое, пусть и масштабном. Именно об этом сейчас и идет речь", — пояснил эксперт.

Провал энергетической децентрализации

Отметим, что на фоне новых ударов по нашей энергосистеме активизировались разбирательства по поводу провала работы по защите энергообъектов.

В СМИ еще после атаки 10 октября появилась информация о совещании у Владимира Зеленского на тему энергетики. Во время него Зеленский "срывался на крик", пытаясь заставить чиновников перейти от пустых фраз к конкретике. При этом, как пишет пресса, президент пытался уяснить "простые вещи", например, сколько энергообъектов защищены и какие именно, какие еще нужно закрыть, а также почему провалена работа по укреплению энергосистемы, на которую уже были выделены миллиарды гривен. При этом представители энергетического ведомства кивали на предшественников.

В частности, речь шла о провале установки так называемых черепах - бетонных укрытий на объектах энергетической инфраструктуры, которые появились еще в бытность министром инфраструктуры Александра Кубракова.

Но даже там, где такая защита была установлена, она, как показывает практика, рассыпалась после ударов россиян.

Попенко говорит, что на самом деле установка защиты - это масштабная схема освоения средств.

"Освоили более 40 млрд гривен, стоимость работ несколько раз завышали. При этом не были предварительно проведены расчеты, выдержит ли бетонные укрытия удары, возможно, стоило бы натянуть металлические сетки", - отмечает эксперт.

В то же время Рябцев утверждает, что проект защиты энергообъектов изначально вызывал много вопросов.

"Нет марки бетона, укрытие из которого гарантированно может выдержать прямой удар. Частично такие укрытия могут прикрыть от боковых ударов или осколков, но не от прямых попаданий дронов и тем более ракет", — отметил эксперт.

Также, по словам Попенко, провалена программа децентрализации энергетики, на которую ранее делали большую ставку.

"Западные партнеры даже дали нам когенерационные установки. Но во многих городах их просто не подключили, так как для этого нужны десятки миллионов гривен, которых у местных властей попросту нет. Так, в Сумах и Запорожье только недавно приняли решение об установке мини-котельных, в Николаеве этот процесс идет, но очень медленно", — рассказывает Олег Попенко.

"Много говорили также о мини-ТЭС и подстанциях на 50-100 мегаватт, но на практике даже те, что появились, не включили в объединенную энергосистему, то есть балансировать пики ими нельзя. А установки до 20 мегаватт даже на баланс никто не берет", - добавил Корольчук.

По 20 часов в сутки без света и электричество для граждан по 20 гривен за киловатт?

По словам Корольчука, полностью уничтожить большие энергообъекты не так просто, поэтому даже после разрушительных ударов их постепенно восстанавливают и запускают заново. Но скорость восстановительных работ во многом зависит от наличия оборудования и денег, а с этим есть проблемы.

"Такое впечатление, что враг добивается, чтобы мы сами добивали свою энергосистему, максимально нагружая блоки АЭС и провоцируя каскад их аварийных остановок", - добавил эксперт.

В теории ситуацию с электроэнергией могло бы улучшить наращивание ее импорта из ЕС.

По данным главы правления "Укрэнерго" Виталия Зайченко, согласованные объемы импорта составляют 2100 мегаватт в час, но Украина эти квоты пока полностью не выбирает.

"На сегодняшний момент мы видим объемы, которые не используются даже на четверть тех, что есть", - заявил Зайченко в эфире телемарафона.

При этом с 11 по 20 октября импорт электроэнергии в Украину вырос почти на 70% по сравнению с первой декадой месяца (с 76,5 тысяч до 129,1 тысяч мегаватт-часов).

Отчасти проблема в цене: прайс-кэпы (то есть ценовые ограничения) в Украине хотя и были повышены в июле этого года, все равно не позволяют полностью задействовать импорт.

Но, по словам Корольчука, существуют и технические сложности: большие объемы сложно передать с учетом повреждения линий.

"Так как россияне системно бьют по передаче, сложно поставить электроэнергию в дефицитные регионы, а на западной Украине лишний ток не нужен. Поэтому импорт в ближайшее время вряд ли будет покрывать более 10% суточного потребления", - пояснил эксперт.

На фоне этого участились апокалиптические прогнозы о перспективах энергоснабжения зимой.

"Если и дальше будут наноситься удары по нашей энергосистеме, не исключено, что люди будут сидеть без света по 15-20 часов в сутки", — говорит Попенко.

При этом Корольчук добавил, что такой прогноз может стать реальностью в первую очередь для левобережных регионов, тогда как в остальных в худшем случае отключения будут до 10 часов в сутки.

"Но многое зависит еще и от погоды. Если зима будет холодной, то отключения, правда, в куда более меньших масштабах, ждали бы нас и без массированных атак", - говорит эксперт.

Глава концерна "Ярослав" Александр Барсук отметил, что проблемы с электроэнергией ударят по ценам на все товары.

"Цены еще больше вырастут, так как затраты бизнеса увеличатся, а их нужно как-то компенсировать. Нужно повышать цену на электроэнергию для населения до 20 гривен за киловатт, но этого делать, судя по всему, никто не собирается", - говорит он.

Власти уже сообщили, что до конца апреля 2026 года тарифы на электроэнергию для населения пересматривать не будут.

Что будет с газом

Отдельная тема - газ. Как мы уже писали, в этом году, в отличие от предыдущих сезонов, россияне активно атакуют нашу газовую инфраструктуру. В итоге объемы внутренней добычи газа уже сократились почти на 60%, а на закупку импортного ресурса нужно около 2 млрд долларов. При этом, по словам Корльчука, помимо денег есть проблемы с объемами. Украина договаривается о дополнительных поставках сжиженного газа из США, а также голубого топлива из Словакии и Греции.

20 октября замминистра энергетики Николай Колесник сообщил, что Украина на 99,5% выполнила план закачки газа в подземные хранилища (13,2 млрд кубов), но продолжит импорт из-за падения внутренней добычи.

На текущей неделе из-за атак на энерегосектор Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища, и 22 октября запасы даже снизились на 0,01%.

Непонятно, хватит ли в итоге газа на зиму.

"Скорее всего, объемы будут ниже необходимых на 10-15%. Пройти отопительный сезон с такими объемами возможно, но в крайне экономном режиме", - говорит Корольчук.

Во многих городах отопительный сезон уже переносится на ноябрь. А в некоторых, как прогнозируют, он может стартовать и вовсе в декабре.

По оценкам Bloomberg, до марта 2026 года Украине нужно импортировать дополнительно около 4,4 млрд кубов.

Источник на энергорынке рассказал "Стране", что бизнес уже предупредили о квотахна газ.

"Химия, скорее всего, полностью остановится. Другим урежут объемы, а в отдельные периоды и совсем могут прекращать поставки. В декабре многие предприятия могут уйти на длительные каникулы", - говорит источник.

"Перебои с газом могут стать настоящей катастрофой, особенно в частном секторе, который рискует зимой вообще остаться без отопления. К тому же подача газа по графикам увеличит его потребление, так как на обогрев уже остывших домов понадобятся значительные объемы. Плюс риски аварий со старыми плитами, которые не перекрывают заслонки в случае внезапного отключения, а затем подачи газа, а их в украинских домохозяйствах большинство", - добавил Корольчук.

Рябцев также предупреждает об угрозах падения давления в трубе, что чревато проблемами с отоплением и перебоями поставок газа для промышленности.

Причем, если проблемы с электроэнергией хоть как-то можно решить на бытовом уровне, скажем, поставить генератор или бесперебойник, то с газом практически нереально.