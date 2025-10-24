У некоторых жителей Чернигова нет электричества уже пять дней, а воде еле стекает только на нижних этажах, и то не всегда.

Об этом сообщила журналистам местная жительница по имени Любовь, которая пришла в пункт несокрушимости.

Она отметила, что из-за постоянных обстрелов жители не могут вести нормальную жизнь.

"Я в 2022 году работала 38 дней за всю войну, но у нас была надежда на что-то. А теперь надежды нет. Каждый день прилеты. каждый день "Шахеды" по проспекту летают, будто троллейбусы ходят", — сказала Любовь.

Электричества у нее дома нет с вечера 20 октября.

"И воды нет. Это я живу на первом этаже, еще у меня какая-то вода стекает. А когда люди живут на 8-м этаже, 9-м... С пятого этажа воды уже нет", - добавила она.

Как сообщила в том же репортаже сотрудница ГСЧС, наплыв людей в пункты несокрушимости начинается с 6 утра. Горожане стоят в очередях, чтобы зарядить телефоны.

На базе ГСЧС в городе работают 11 стационарных пунктов и 6 мобильных.

Напомним, блэкаут в Чернигове начался раньше, чем в остальных регионах. Аварийные бригады не могли работать из-за непрекращающихся ударов БПЛА по городу.

Война в Украине идет 1339-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 24 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В четверг сообщалось о продвижении армии РФ в Днепропетровской области близ Вербового и Степового. Под Волчанском в Харьковской области россияне расширяют килл-зону, где уничтожают всё, что движется. Между тем на добропольском направлении ВСУ освободили село Кучеров Яр.

