Анализируем итоги 1419-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись в районе Волчанска и в Покровске, сообщает военный паблик Deep State. К северу от Мирнограда они продвинулись в районе Шахово.

Российские войска активно продвигаются на Гуляйпольском направлении и завершают бои за сам город. Об этом пишет украинский военный эксперт Константин Машовец.

По его данным, за последнее время российским подразделениям удалось форсировать реку Гайчур сразу на нескольких участках, зайти в город с разных направлений и закрепиться в его северной и центральной части. Штурмовые группы уже действуют западнее Гуляйполя, в сторону Железнодорожного и Староукраинки. Машовец отмечает, что противник близок к установлению контроля над всем городом.

Одновременно севернее Гуляйполя российские войска также переправились через Гайчур, вошли в село Доброполье и взяли под контроль Даниловку или ее большую часть. Это создает условия для дальнейшего давления в сторону трассы Запорожье – Донецк и расширения наступления на соседние участки фронта. При этом на части направления украинским силам удалось частично замедлить продвижение, но в районе Гуляйполя ситуация остается кризисной.

По оценке Машовца, российское командование сознательно растянуло наступление по широкому фронту, чтобы перегрузить оборону ВСУ и сосредоточить основные силы именно на направлении главного удара. Этот расчет, по его словам, сработал: в одном районе наступление было приторможено, но в другом оборона оказалась пробита.

В перспективе, считает эксперт, основная угроза заключается в дальнейшем продвижении западнее и северо-западнее Гуляйполя. В сочетании с давлением вдоль Днепра это может поставить под удар логистику украинских сил в Ореховском районе и создать предпосылки для выхода на подступы к Орехову с нескольких направлений. Машовец подчеркивает, что этот план реализуется медленно и с большими потерями, но продвижение продолжается. Исход ситуации будет зависеть от того, удастся ли украинской стороне стабилизировать оборону именно на Гуляйпольском направлении.

Также российское минобороны заявило сегодня о захвате села Новобойковское к югу от Запорожья. Украина этого не подтверждала.

Село показывает направление движения российских войск в сторону важной трассы Запорожье-Орехов. От Новобойковского до этой дороги менее десяти километров.

Россия создает плацдарм для дальнейшего наступления в Сумской области, заявляет 7-й корпус десантно-штурмовых войск ВСУ.

По оценке корпуса, наступление сейчас ведется в направлении поселка Хотень, что в перспективе создает опасность наступления непосредственно на Сумы. Как заявляется, российские войска увеличили активность беспилотников и пытается обойти украинские позиции с флангов.

По карте DeepState Хотень находится на расстоянии чуть менее шести километров от линии фронта. Также паблик ранее сообщал о продвижениях россиян на этом участке.

Новые удары и блэкауты

За последние дни Россия продолжала наносить удары по укранской энергетике. Это, а также усиливающиеся морозы сделали ситуацию наиболее тяжелой за всю нынешнюю зиму, которая уже подходит к своему "экватору".

Киев, где на выходных левый берег и часть правого жили по экстренным отключениям, в понедельник польностью выпал из графиков. При этом власти заявляют, что вернули тепло в большинство столичных домов (последняя цифра домов без отопления, которая звучала - 800).

Нардеп Нагорняк заявил, что обогревающие столицу ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 еще не удалось починить после удара баллистических ракет на прошлой неделе. Из-за этого замерзли многие теплотрассы, которые приходится размораживать, воздействуя автогеном.

В некоторых многоэтажках Киева разорвало трубы, потому что после обстрела и остановки отопления на прошлой неделе там не слили воду, сообщает эксперт по энергетике Попенко. По его информации, как минимум несколько сотен многоквартирных домов в столице не сливали воду - кто-то отказался, кто-то не знал.

Также из-за проблем со светом начались перебои в работе госреестров Минюста. Как сообщают в соцсетях, не работают Реестр должников, реестры ЗАГС и ряд других.

В Днепропетровской и Запорожской областях в ночь на воскресенье был масштабный блэкаут из-за новых прилетов по энергетике - а также аварий, вызванных перегрузкой уже поврежденных сетей.

Удары по энергетике также были в Одесской, Житомирской и Ровенской областях. Параллельно экстремально морозная погода и снегопады блокируют восстановление энергоснабжение. А также замедляют движение поездов, которые приходят с большими опозданиями - особенно те, которые проезжают через заснеженный запад Украины.

Но вернемся к обстрелам.

Последние удары РФ наносятся в том числе новейшими ударными беспилотниками "Герань-5". Кадры сбитых аппаратов опубликовало украинское ГУР.

По данным украинской разведки, длина аппарата составляет около 6 метров, размах крыльев — до 5,5 метра. Масса боевой части оценивается примерно в 90 кг, заявленная дальность поражения - около 1000 км.

Также, по имеющейся информации, РФ прорабатывает варианты применения "Герани-5" с авиационных носителей, в том числе с самолетов Су-25, для увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

То есть, Москва расширяет арсенал для воздушных ударов по Украине. И, если зима будет и дальше холодной, этом может грозить украинской энергосистеме еще более серьезными последствиями, чем было крайне тяжелой зимой 2022-2023 годов.

Но удары идут не только по энергетике. Также россияне бьют по производствам.

OSINT-расследователи установили, что ракета "Орешник" в ночь на пятницу атаковала Львовский авиаремонтный завод. Сегодня это подтвердило минобороны РФ, которое заявило, что там осуществлось обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе самолетов F-16 и МиГ-29, а также производились ударные БПЛА.

Москва утверждает, что завод "выведен из строя", поражены производственные цеха, складские помещения с БПЛА, а также инфраструктура находящегося рядом аэродрома. Отметим, что украинские паблики ранее отрицали крупный ущерб атакованному объекту, поскольку "Орешник" запускался в небоевом оснащении (то есть, без заряда, нанося урон только за счет скорости разгона боеголовок).

Также минобороны РФ заявило, что той же ночью ракеты "Искандер" поразили два завода в Киеве. Украина этого не подтверждала.

Кроме того сегодня в результате прилета дрона практически полностью было разрушено здание на Соломенке в Киеве. Речь о крупном помещении на улице Байрачевского (бывшая Металлистов), от которого почти ничего не осталось, кроме стен. Российские паблики утверждают, что там был склад беспилотников, который начал детонировать после прилета дрона, но Киев этого не подтверждал.

Закончится ли война в 2026 году?

В 2026 году нет шансов закончить войну, но есть шанс прекратить боевые действия, заявил экс-глава МИД Кулеба, который недавно встретился с Зеленским и, по слухам, рассматривается на один из крупных постов.

По его оценке, РФ уверена, что способна достичь своих целей военным путем, а Украина уверена, что способна держаться, поэтому стороны далеки от завершения войны. При этом он ожидает "следующую вспышку переговорного процесса" в конце февраля. "А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы", - говорит Кулеба.

Напомним, что Россия выступает против прекращения огня, настаивая на заключение полноценного мирного соглашения. Аналогичный подход является частью мирного плана США. За прекращение огня без полноценного мирного урегулирования высказываются Киев и Европа. Однако на данный момент эта позиция почти не провозглашается - поскольку "на столе" находится план Трампа, который исключает простое перемирие. И основной торг сейчас идет вокруг того, закончится ли война по линии фронта или некими территориальными разменами. А также вокруг того, какую западную поддержку будет получать Киев по итогам войны.

Зеленский сегодня заявил, что поручил украинской делегации финализировать и передать для обсуждения с Трампом документ о гарантиях безопасности США. "Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", - заявил президент.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что должен финализировать этот документ на личной встрече с Трампом, которую предлагалось провести на этой неделе. Согласия США пока не последовало.

Также пока точно неизвестна суть гарантий безопасности, которые готовы предоставить США. Представители Трампа на прошлой неделе не стали подписывать в Париже декларацию, в которой говорилось о размещении европейских войск в Украине после завершения войны.

Нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев дал понять, что пока со Штатами не согласован ключевой для Киева момент - введение западных войск. Он сказал, что это возможно только при двух условиях. Исходя из его слов, пока оба этих условия пока не выполнены.

"Либо на это согласится Россия — и это станет условием мира. ЕС готов разместить войска в Украине. Либо Россию к этому принудят, и Соединённые Штаты станут гарантом для тех стран, которые будут размещать здесь свои силы", - заявил Чернев.

"Позицию России мы уже увидели — она не готова. Дальше здесь, опять же, возможны два сценария. Либо все отказываются от размещения, либо Соединённые Штаты говорят: "Нам всё равно, мы приняли решение, это часть соглашения, которое мы поддерживаем. Соглашаешься ты, Путин, или не соглашаешься — нам всё равно, здесь размещается контингент европейских стран, а мы гарантируем их безопасность на территории Украины. И если будет нападение на них, мы оставляем за собой право ответить в той или иной форме на такую агрессию". Это может быть условием размещения таких войск", - заявил Чернев.

Но при отсутствии такого решения США "наши партнёры (из Европы - Ред.) пока не готовы к прямому противостоянию". То есть, согласия американцев на такой вариант, судя по словам Чернева, на данный момент нет. Украина же, по словам нардепа, продвигает именно такой сценарий гарантий.

"Сейчас наша задача — чтобы партнёры всё-таки взяли на себя эти обязательства, и чтобы Соединённые Штаты хотя бы взяли обязательства в той части, которая гарантировала бы тем, кто гарантирует нам, условно говоря. В таком формате это может работать", - добавил он.

Напомним, что европейцы изначально заявляли, что готовы ввести войска в Украину лишь при условии военных гарантий им со стороны США (то есть, если Россия ударит по контингенту, ей ответят не только Европа, но и американцы).

Однако Трамп намекал, что готов на другой вариант - прямых гарантий Украине, но без введения каких-либо войск. От чего Киев, судя по всему, отказывался, полагая, что эти гарантии в случае новой войны с Россией ограничатся максимум военной поддержкой и санкциями, но не прямым вступлением в войну.

А вот при наличии в Украине европейских войск, которым будут даны гарантии США, предполагается, что шансы на прямое участие США в боевых действиях против РФ возрастает - поскольку Штаты с меньшей вероятностью "кинут" своих европейских союзников по НАТО (в случае нового нападения России).

Но, видимо, такая схема как раз не устраивает Трампа, который не хочет идти на риск прямой войны с Россией. Поэтому, видимо, Штаты и не подписались под Парижской декларацией "коалиции решительных", в которой предлагалось ввести в Украину европейские войска. И украинские власти пока, судя по всему, еще не утвердили с американцами точной схемы гарантий.

Со стороны США пока не так много комментариев переговорного процесса. Но Трамп сегодня снова заявил, что у Зеленского "нет карт (козырей)" в этом конфликте.

В интервью The New York Times ему напомнили это его ставшее известным выражение во время ссоры с президентом Украины в Овальном кабинете год назад. "Это правда. Ну, у него нет козырей. У него не было — у него не было козырей с самого первого дня", - ответил Трамп. Он сказал, что карт у Зеленского нет и сейчас, а есть "только одно - Дональд Трамп".

Возвращаясь к интервью Кулебы - он также. заявил, что украинцы готовы принять территориальные уступки ради завершения войны.

"То, что все видят в рейтингах и в соцопросах – это одна история. А то, что говорят люди на улицах и на кухнях – совсем другое. Когда я поехал по селам и начал с людьми разговаривать не на заправках – я, честно говоря, перестал читать соцопросы. Мое впечатление таково – если людям скажут: "Вот что нам нужно отдать, но это все остановится, и вот что мы получим взамен, а это – сильная армия, миллиарды на восстановление и членство в ЕС", извините, я выскажу крамольную мысль: мне кажется, это история, которую общество будет готово принять. При условии, конечно, что там нигде не будет написано, что мы навсегда окончательно и бесповоротно отказываемся от каких-то территорий", - заявил экс-глава МИД.

Он считает, что стоит утвердить это решение на референдуме, поскольку если за это проголосует Рада, то на следующих выборах новые партии скажут: "А мы под этим не подписывались, это не наше соглашение".

То есть, исходя из слов Кулебы, Киев готов к утверждению мирной сделки на референдуме. Однако вопрос - когда до этого дойдет дело. То есть, когда стороны подойдут к соглашению о прекращении огня.

По состоянию на сегодня война уже идет 1419 дней - то есть дольше, чем длилась война СССР с нацистской Германии - 1418 дней: с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го. Война, которую в Украине до 2014 года называли, а в России называют и сейчас, Великой Отечественной.



В России дату в 1418 дней отметили многие СМИ и телеграм-каналы, попутно задаваясь вопросом – почему нынешняя война длится так долго? Задаются этим вопросом с разными акцентами.

Сторонники скорейшего прекращения войны делают упор на чудовищность самого факта того, что нынешняя война длится уже дольше, чем самый кровопролитный конфликт в истории человечества.

Сторонники войны до "победного конца" призывают "наконец-то жахнуть и начать воевать по-настоящему".

Вспоминают об этой дате и в Украине с тезисом "за 1418 дней Красная Армия дошла до Берлина, а российская не может даже Купянск взять".



Между тем ответ на вопрос – почему война длится так долго, достаточно очевиден.



В течение первого года войны поломался генеральный план РФ по быстрому разгрому Украины или по принуждению ее к миру на российских условиях. В течение второго года поломался генеральный план Украины и Запада по нанесению РФ стратегического поражения на фронте, с параллельным крахом экономики из-за санкций и началом смуты и хаоса внутри России.



После чего наступила стадия войны на истощение, в которой у одной стороны (Украины) нет ни ресурсов, ни военно-технических возможностей разгромить противника (кроме как через прямое участие в войне стран НАТО, которые на это, однако, не идут, не желая рисковать ради Украины ядерной войной с РФ). А у другой стороны (России) такие ресурсы и возможности хоть потенциально и имеются (ядерное оружие, всеобщая мобилизация и полный перевод экономики и общества на военные рельсы), однако их использование несет огромные риски.

Отдельным сильным сдерживающим фактором в плане расширения военных усилий для обеих стран является то, что они, в отличие от времен Второй мировой, вынуждены платить своим солдатам огромные деньги, многократно превышающие средние зарплаты. Плюс – большие выплаты за погибших. То есть резкое увеличение числа солдат и интенсивности боевых действий приведут к резкому увеличению расходов бюджета, которые и в Украине, и в РФ уже практически уперлись в потолок возможностей экономики (а в случае Киева – и в возможности союзников).



Наконец, важную роль играет и характер боевых действий, которые сейчас определяются полным контролем за полем боя со стороны дронов, что практически исключает крупных прорывов. И пока не найдены военно-технические способы эту проблему преодолеть. Потому нынешняя война напоминает скорее не Вторую, а Первую мировую, когда средства обороны намного превосходили средства наступления и потому она была позиционной и превратилась в такую же войну на истощение, в которой проиграли те страны, которые быстрее истощились или же окунулись в смуту, не выдержав напряжения (Россия и Германия). К слову, если одна из сторон сумеет достичь и удержать длительное время кардинальное преимущество в дроновой составляющей (в том числе, сможет внедрить эффективные способы уничтожения операторов дронов противников и начать массовое использование боевых роботов для штурмовых действий на земле) характер войны, безусловно, полностью поменяется, значительно ускорив развязку.

Но пока этого не произошло, потому сейчас расчет у обеих воюющих стран, как и в Первую мировую, делается на то, что противник истощится первым и падет.

Украина рассчитывает на нарастание экономических проблем в РФ из-за западных санкций и украинских ударов по "нефтянке", плюс на то, что Россия рано или поздно столкнется с невозможностью пополнять армию только лишь за счет контрактников и вынуждена будет объявлять мобилизацию, что вызовет рост протестных настроений. В целом главная надежда, как и ранее, у Киева на смуту внутри РФ и на подогревание всех существующих там противоречий (межнациональных, межрелигиозных, социальных и прочих).



Кремль ожидает, что у Украины рано или поздно закончатся люди в ВСУ, энергетика рухнет под ударами российских войск, что в совокупности вызовет коллапс украинского фронта и тыла и, вследствие этого, полный разгром армии и падение действующей власти, с последующим заключением мирного договора на российских условиях.

Так как у РФ ресурсов и людей несколько больше, она и владеет инициативой на фронте, постепенно продвигаясь, хотя и медленно, что пока не приводит к обвалу украинской обороны.



При этом, повторимся, возможности у Киева наращивать военные усилия крайне ограничены. Теоретически, можно снизить, например, возраст мобилизации, чтобы увеличить численность армии. Но встанет вопрос – откуда брать на это деньги. Кроме того, эффект от этой меры сильно снизит тотальная коррупция в системе ТЦК, а также в ВСУ при распределении военных между фронтом и тылом.

По итогу снижение возраста поможет лишь несколько "подлатать" нехватку личного состава и позволит не допустить обвала фронта, но не кардинально переломить ход войны.



У России потенциально, как писалось выше, есть возможности кратно нарастить военные усилия.



Но по ним есть свои большие ограничения.



Несмотря на постоянные жалобы в Z-пабликах, "когда же мы наконец перестанем воевать в полсилы", Россия в нынешней войне не задействовала до сих пор лишь два доступных себе инструмента: ядерное оружие и всеобщую мобилизацию с полным переводом страны на военные рельсы (как в ходе Второй мировой).



Что касается мобилизации, то для радикального изменения положения на фронте речь должна идти о доведении действующей в Украине армии до 1,5-2 млн человек. То есть – призыв дополнительно как минимум 800 тысяч (если отталкиваться от нынешней численности группировки РФ в 700 тысяч). И то это позволит прорвать фронт и разгромить ВСУ лишь при условии, если будет подкреплено соответствующим усилением дроновой и огневой составляющей. Иначе даже 2 млн человек рано или поздно "сточатся" об украинскую линию дронов, не продвинувшись на стратегическую глубину.



Однако по мобилизации для Кремля есть проблемы и другого плана. И это не только рост социально-политического напряжения в обществе, который власти могут затушить. Это, в первую очередь, огромный экономический ущерб из-за нарастания дефицита рабочей силы (часть заберут в армию, часть постарается сбежать из страны), а также необходимость резкого увеличения бюджетных затрат на войну. При том что в бюджете на 2026 год в рублях затраты на эти цели даже снижены.

То есть РФ нужно будет переходить на полноценную военную экономику, сокращать затраты на невоенные нужды, затягивать пояса населению и совершать другие меры, которые Кремль, очевидно, пока делать не готов. Наоборот, он старается поддерживать в народе ощущение продолжения "нормальной жизни", что, к слову, с точки зрения войны на истощение логично, чтобы не допускать падения общества в полную апатию и депрессию.

То же самое, кстати, пытается делать и Зеленский в Украине - раздачей "вовиной тысячи", например. Но ему это дается гораздо труднее, чем Кремлю, из-за постоянных обстрелов с отключением тепла и электроэнергии, из-за жесткой мобилизации и закрытия границ для мужчин.

Что касается ядерного оружия, то его у РФ более чем достаточно, чтобы уничтожить практически всю Украину. Однако до сих пор Москва его не использовала. И вряд ли исключительно из гуманистических соображений. У применения ядерного оружия для Кремля есть свои противопоказания – угроза полной международной изоляции, катастрофический экологический ущерб для всей планеты и для России в том числе.



Наконец, полный разгром и покорение Украины не является для России той задачей, от которой зависит ее существование и ради которой нужно идти на крайние меры (и в этом для РФ одно из главных отличий от войны 1941-1945 годов). Если в Киеве по итогам войны сохранится враждебная к России власть и не будет проведено полноценное мирное урегулирование между двумя странами, даже это не станет смертельной угрозой для РФ.

Максимум, что украинские власти смогут в таком случае делать – различным "гибридным" образом портить жизнь Кремлю. Может быть, в несколько большем масштабе, чем это происходило в 2015-2021 годах. И для купирования этих проблем РФ потребуется многократно меньше сил, чем она задействует сейчас.



Все это не означает, что Путин не при каких условиях не пойдет на применение ядерного оружия или же на мобилизацию. Это возможно, если ситуация будет крайне опасной для Кремля и когда действительно станет вопрос о существовании государства.



Наступит ли такая ситуация, зависит от ответа на вопрос: по какому сценарию дальше будут развиваться события.

Сценариев может быть три.

Первый – окончание войны в ближайшие месяцы. Такое возможно, если будет согласован обсуждаемый сейчас мирный план Трампа. Но пока, насколько можно судить, этого не произошло. Судя по утечкам в СМИ, противоречий остается немало, но главных из них два. Первое – требование РФ вывести украинские войска из Донецкой области, на что категорически не хочет идти Киев. Второе – отстаиваемые украинскими властями и Зеленским гарантии безопасности, которые включают в себя размещение иностранных войск, что отвергает Москва. Если говорить именно о скорейшем окончании войны, то оно возможно либо в случае нахождение компромисса (например: Киев соглашается вывести войска из Донецкой области, а Москва соглашается на присутствие британо-французских войск в Украине), либо Трамп надавит и на Зеленского, чтобы тот согласился на вывод войск из Донбасса, и на европейцев, чтобы те отказались от ввода войск. В последнем случае Путин, вполне вероятно, согласится прекратить огонь. Вариант, при котором Трамп начинает жестко давить на РФ, к быстрому окончанию войны вряд ли приведет, хотя последствия у такого сценария могут быть масштабными, но о них ниже.

Второй – продолжение войны на истощение. Такой инерционный сценарий вероятен, если мирный план не будет согласован, но Трамп при этом не будет давить ни на Россию, ни на Украину, отвлекшись на другие проблемы.

Третий – мирные переговоры зайдут в тупик, после чего Трамп резко усилит давление на Москву, к чему его призывают Киев, европейцы и "ястребы"-республиканцы. Речь может идти как об усилении санкций, так и о поставках дальнобойных ракет, и о захватах российских танкеров. Последнее уже сейчас происходит, однако Кремль пока реагирует на это осторожно, очевидно, ожидая, чем по итогу закончатся переговоры по главному для себя вопросу – по Украине. И если станет понятно, что Трамп стал на позицию давления на Москву, то ответной эскалации со стороны РФ нельзя исключать. Вплоть до "ядерного" рычага.

По какому сценарию будут развиваться события, скорее всего, прояснится в течение января-февраля. До конца января, по информации Зеленского, Москва должна дать ответ по новому варианту мирного плана. В феврале, возможно, произойдет уточнение позиций. После чего и будут приняты решения.

Что означает для Украины конфликт вокруг Гренландии?

После операции по захвату Мадуро, Трамп вновь заявил, что он намерен присоединить к США Гренландию. Причем это намерение и он, и представители его команды, повторили в течение последней недели неоднократно.

В Дании и в Европе в целом, по данным СМИ, это вызвало состояние близкое к панике, так как там думали, что Трамп уже забыл о Гренландии. Но, судя по заявлениям из Вашингтона, в Белом доме настроены очень серьезно. И, как говорит Трамп, намерены заполучить остров или "по-хорошему", или "по-плохому".

Датчане и европейцы, а также политики из лагеря демократов в США, заявляют, что намерения Трампа аннексировать Гренландию может подорвать евроатлантическое единство и даже полностью разрушить НАТО, так как, получается, что один член Альянса захватит у другого часть его территории. СМИ уже пишут, что европейцы даже строят планы относительно переброски на остров своих армейских подразделений.

В этой связи возникает вопрос – каким образом события вокруг Гренландии могут повлиять на ход войны в Украине?

В первую очередь это зависит от того, будет ли в реальности конфликт вокруг Гренландии или нет. С момента прихода к власти в Вашингтоне Трампа европейцы никогда не оказывали ему жесткого сопротивления ни по одному из спорных вопросов. В конечном счете, соглашаясь на навязанные американцами условия, из-за крайне зависимости от США в сфере безопасности.

Поэтому одним из вполне вероятных сценариев является согласие в той или форме Дании и Европы на передачу на тех или иных условиях Гренландии США. Также, вполне возможно, что европейцы постараются "заболтать" вопрос, дотянув до довыборов в Конгресс, в расчете на победу на них демократов.

Однако далеко не факт, что Трамп даст это сделать, также как и нет гарантий, что удастся договорится.

Отношения между правящими в большинстве крупнейших европейских стран леволиберальными элитами и президентом США крайне напряженные. Трамп и его соратники практически прямым текстом призывают к смене курса Европы через приход к власти правых сил. То есть, по сути, Трамп предоставляет для нынешнего европейского правящего класса экзистенциальную угрозу. Даже, возможно, в чем-то большую, чем Путин (далеко не все верят в то, что он может по своей инициативе напасть на Европу, несмотря на постоянные публичные заявления самих европейцев об этом) с учетом того, что у США многократно больше возможностей влиять на ситуацию внутри ЕС, чем у России.

А потому, также вполне вероятно, что конфликт вокруг Гренландии будет разрастаться. И, в таком случае, он, безусловно, скажется на войне в Украине. Хотя влияние его может быть совершенно разноплановым.

С одной стороны, напуганные американскими угрозами европейцы могут попытаться восстановить отношения с Россией как с потенциальным союзником для противостоянию Трампу.

Безусловно, после всего, что произошло в последние годы, европейцам такой поворот будет крайне тяжело сделать. Да и не факт, что сам Кремль готов к восстановлению отношений с Европой.

Но если все ж таки начнется процесс разморозки российско-европейских отношений на анти-американской почве, влияние на войну в Украине будет сильным.

Европейцы, в рамках данной стратегии, могут сделать ряд шагов навстречу России и по давлению на украинские власти, чтоб побудить их пойти на уступки требованиям РФ, дабы поскорее завершить войну (до ее окончания полноценное восстановление отношений Европы и РФ малореально). Например, они могут в процессе нынешних переговоров отказаться от своих планов по вводу войск в Украину (против чего выступает РФ), а также заверить Москву в снятии санкций сразу после прекращения огня. Кроме того, ЕС может просаботировать выделение обещанных Украине 90 млрд евро, а также перестать выделять деньги по программе закупки американских вооружений для ВСУ.

Такой сценарий может сильно ухудшить положение Киева в войне, увеличив вероятность существенных уступок с его стороны для ее завершения.

Однако, повторимся, столь кардинальный разворот европейской политики пока представить очень трудно, так как он потребовал бы не только перечеркивание всех основ политики Европы по войне в Украине, но и мог бы привести к жесткому противостоянию внутри самого ЕС. Хотя, в нынешнем очень быстро меняющемся мире, ничего на 100% исключать нельзя.

Но может быть и ровно противоположный сценарий – европейцы попытаются сыграть на обострение в отношениях с Россией, чтоб затем призвать Трампа на помощь, укрепив таким образом "евроатлантическое единство" перед лицом общей угрозы.

Например, Британия уже заявила о готовности захватывать танкеры теневого флота РФ, что, как мы уже писали, может вызвать резкие ответные действия Москвы.

Впрочем, в случае если даже произойдет обострение между Европой и РФ, не факт, что это побудит Трампа отказаться от идеи аннексии Гренландии, а не подвигнет его на еще большее ужесточение политики в отношении европейцев из-за увеличения их зависимости от американской военной поддержки.