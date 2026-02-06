Вчера сброс биткоина привел к провалу его курса на 12% — до $64 тыс. за монету, а в ночь на сегодня курс рухнул вообще до $60,3 тыс. От пиковой цены в $125 тысяч в октябре 2025-го обвал оказался более чем двухкратным.

По оценке CoinGecko, с октября 2025-го по сегодняшний день объем криптовалютного рынка уменьшился более чем вдвое: с $4,4 трлн до $2 трлн . Причём $800 млрд рынок потерял только за январь 2026-го.

Вслед за биткоином на дно пошли другие криптовалюты: например, эфир за сутки потерял 6,9%, а за неделю — 29% и торгуется ниже $2 тыс. за монету ($1955).

Эксперты называют несколько причин такого обвала:

Общее снижение интереса к рисковым активам в мире, к которым относят криптовалюты. На фоне геополитической напряжённости и неопределенности, которую подстёгивает своими заявлениями президент США Дональд Трамп, инвесторы всё больше тяготеют к стабильным активам вроде государственных облигаций стран Евросоюза (реже — американских) или акций классических компаний. Причём цены на бумаги технологических компаний тоже катятся вниз.

Массовый отток капитала из институциональных ETF, то есть компаний, которые выпускали ценные бумаги под сформированные портфели биткоина. Такие игроки создавали стабильный спрос на криптовалюту и подстегивали рост её курса, но теперь приостанавливают активность.

Весьма активная принудительная ликвидация позиций в криптовалюте. Как известно, многие площадки открывали инвесторам кредитные позиции (давали кредитное плечо), то есть люди скупали биткоин, эфир и прочие монеты не за собственные, а за заёмные средства. Как только их курсы покатились вниз, площадки начали автоматически закрывать эти кредиты, чтобы не провоцировать кредитные невозвраты, и выставили пакеты крипты на принудительную продажу для возврата своих средств. Таким образом возник эффект домино: чем сильнее падают цены на монеты, тем активнее их сбрасывают.

Дополнительным, не основным, фактором считают выдвижение Дональдом Трампом на пост главы американского Федерального резерва Кевина Уорша, которого считают умеренным классическим финансистом. Уорш благосклонно отзывался о криптовалютах, тем не менее рынки опасаются, что он не будет развивать закупки монет в резервы ФРС или даже проведёт распродажу небольшого криптовалютного портфеля, создание которого Трамп инициировал в марте 2025-го. Кроме того, кандидатура Уорша в целом вызвала умеренно позитивные ожидания у инвесторов относительно доллара и американской финансовой системы, что уже привело к падению золота, серебра, криптовалют и иных альтернативных объектов для вложений.

"Если раньше биткоин коррелировал с графиком ликвидности, то в последние 6-7 месяцев эта связь потеряна. Сейчас криптовалюта — это как финтех-компания, с большей корреляцией с рынком высокотехнологичных акций, чем с альтернативой доллару и золоту. Еще один фактор: обвал цен золота и серебра, коррекция фондовых площадок давит на все виды активов, и криптовалюту как рисковый актив тоже. Инвесторы выводят свои деньги и возвращаются в доллар", — прокомментировал "Стране" ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Никто не берется предсказывать, сколько именно продлится ценовой обвал криптовалютного рынка. Но в целом на рынке царят пессимистические настроения.

"Мы считаем, что этот более масштабный спад в основном вызван массовым оттоком средств из институциональных ETF. Традиционные инвесторы теряют интерес, и пессимизм в отношении криптовалют растёт", - пишут в своем заключении аналитики Deutsche Bank.

Хотя общие ориентиры по цене биткоина всё же есть.

"Фундаментально биткоин не может надолго опускаться ниже своей средней себестоимости. Разные участники рынка оценивают ее по-разному: от $95 тыс. до $50-60 тыс. за монету. Я склонен к диапазону $65-75 тыс. Если цены надолго уходят ниже этого уровня, то майнеры начинают выходить из рынка. Это снижает предложение новых монет и начинает сдерживать систему", - пояснил Шевчишин.