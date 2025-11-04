Стоимость биткоина рухнула ниже 100 тысяч долларов впервые с 23 июня 2025 года.

Это следует из данных торгов биржи Binance.

Во время торгов биткоин снижался на 6,57% и находился на уровне 99 671 долларов, однако позже замедлил снижение и находился на отметке в 100 092 долларов (-6,08%).

Напомним, в июле текущего года курс биткоина установил новый исторический рекорд, превысив 123 тысячи долларов. Его цена 14 июля достигала 123 091 долларов.

Эксперты прогнозировали, что в краткосрочной перспективе возможен рост биткоина до 125–130 тысяч долларов, однако после сильного скачка цены вверх не исключено и дальнейшее умеренное подорожание, особенно в случае фиксации прибыли крупными участниками рынка.

Одной из главных причин роста биткоина называют устойчивый спрос со стороны инвесторов, в первую очередь через спотовые биржевые фонды (ETF).

Ранее мы писали, что из-за развязанной Белым домом торговой войны и введения пошлин по всей планете стали валиться биржевые индексы, дешеветь нефть и криптовалюты.

