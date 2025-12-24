Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров назвал президента Франции Эмманюэля Макрона геем.

Соответствующая публикация появилась на странице Дурова в соцсети X.

Дуров запостил лого для своей программы донорства спермы с "PD" в кружке (Pavel Durov). Комментатор из Франции написал, что "PD" на французском сленге означает "гей".

"Значит, это будет негейский проект, который будет выдавать себя за гейский. Как президент Франции - только наоборот", - ответил Дуров.

Напомним, Павел Дуров имеет французское гражданство. Во Франции против него возбуждено уголовное дело из-за отказа сотрудничать с властями. Сам предприниматель называет обвинения сфабрикованными.

Также Дуров постоянно критикует французские власти. Так, в сентябре он заявил, что спецслужбы страны пытались принудить его помочь властям Молдовы и заняться цензурированием оппозиционных молдавских телеграм-каналов.

А недавно Дуров раскритиковал власти Франции в связи с нашумевшим ограблением Лувра.

