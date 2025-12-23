Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров готов оплатить расходы на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для всех незамужних женщин моложе 38 лет, желающих использовать его донорскую сперму для оплодотворения, и обещает своим детям долю от своего состояния, которое оценивается в 17 миллионов долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления московской клиники AltraVita, сделанные на конференциях, в социальных сетях и на новостных сайтах.

На сайте клиники и сейчас висит баннер, рекламирующий "биоматериал" Дурова рядом с его фотографией и логотипом Telegram.

Клиника описывает Дурова как обладающего "высокой генетической совместимостью". И отмечает, что его сперма пользуется большой популярностью, потому что женщины "видят в таком отце подходящего человека".

Ранее 41-летний Дуров заявлял, что у него не менее 100 детей как минимум в 12 странах, родившихся с помощью ЭКО. Не считая шести, зачатых им традиционных способом от трех разных матерей.

Согласно завещанию Дурова, его дети смогут получить доступ к состоянию только через 30 лет, чтобы иметь возможность самостоятельно устроить свою жизнь.

Напомним, в прошлом году суд Швейцарии лишил Дурова родительских прав на троих детей, рожденных Ириной Болгар.