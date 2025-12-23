Дуров готов оплатить ЭКО для женщин, желающих родить от него
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров готов оплатить расходы на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для всех незамужних женщин моложе 38 лет, желающих использовать его донорскую сперму для оплодотворения, и обещает своим детям долю от своего состояния, которое оценивается в 17 миллионов долларов.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления московской клиники AltraVita, сделанные на конференциях, в социальных сетях и на новостных сайтах.
На сайте клиники и сейчас висит баннер, рекламирующий "биоматериал" Дурова рядом с его фотографией и логотипом Telegram.
Клиника описывает Дурова как обладающего "высокой генетической совместимостью". И отмечает, что его сперма пользуется большой популярностью, потому что женщины "видят в таком отце подходящего человека".
Ранее 41-летний Дуров заявлял, что у него не менее 100 детей как минимум в 12 странах, родившихся с помощью ЭКО. Не считая шести, зачатых им традиционных способом от трех разных матерей.
Согласно завещанию Дурова, его дети смогут получить доступ к состоянию только через 30 лет, чтобы иметь возможность самостоятельно устроить свою жизнь.
Напомним, в прошлом году суд Швейцарии лишил Дурова родительских прав на троих детей, рожденных Ириной Болгар.