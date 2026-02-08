Сборная Гаити по лыжам на открытии зимней Олимпиады в Италии поразила всех своими костюмами.

СМИ разных стран обсуждают дизайн итальянско-гаитянского модельера Стеллы Джин, которая украсила зимние костюмы олимпийцев из Гаити рисунками ручной работы.

По словам Джин, она хотела изобразить на костюме портрет гаитянского революционера, лидера первого и последнего в истории успешного восстания рабов, Франсуа Туссена-Лувертюра, который в 1804 году помог местным рабам освободиться и достичь независимости Гаити от Франции, но Олимпийский комитет настоял на политической нейтральности. При этом и в измененной версии есть намеки - на картину гаитянского художника Эдуарда Дюваля-Кари, где Лувертюр показан на красном коне. Самого всадника убрали, а коня, который "идет к победе", оставили.

Костюмы включают в себя пуховики, термо-юбку и традиционный гаитянский головной убор Тиньон.

Отметим, что Гаити - это тропическая страна в Карибском море, где никогда не бывает снега.

Однако Порт-о-Пренс выставил свою лыжную сборную, в которую вошли гаитянцы Ричардсон Виано и Стивенсон Савар, еще в детстве переехавшие во Францию, где занимались зимними видами спорта, но решившие выступить за свою историческую родину на Олимпиаде.

Напомним, церемония открытия зимних Олимпийских игр 2026 стартовала 6 февраля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Во время церемонии почтили память дизайнера Джорджо Армани, который много лет разрабатывал олимпийскую форму для сборной Италии.

Также мы рассказывали, что делегаты Международного олимпийского комитета в Милане выразили готовность принять и приветствовать Россию на основных соревнованиях.